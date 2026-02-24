DAX, Iovance Biotherapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Iovance Biotherapeutics
|+26,63 %
|Biotechnologie
|🥈
|Keysight Technologies
|+22,90 %
|Elektrogeräte
|🥉
|Genfit
|+22,54 %
|Biotechnologie
|🟥
|Trend Micro
|-12,97 %
|Informationstechnologie
|🟥
|TIN INN Holding
|-13,14 %
|Hotels/Tourismus
|🟥
|Xometry Registered (A)
|-18,96 %
|Internet
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Viromed Medical
|Gesundheitswesen
|🥈
|Mobotix
|Sonstige Technologie
|🥉
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|AFC Energy
|Erneuerbare Energien
|Quantum eMotion
|Hardware
|DF Deutsche Forfait
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|239
|-
|🥈
|Gerresheimer
|148
|Gesundheitswesen
|🥉
|Novo Nordisk
|124
|Pharmaindustrie
|Almonty Industries
|111
|Rohstoffe
|Silber
|98
|Rohstoffe
|Bitcoin
|97
|-
Iovance Biotherapeutics
Wochenperformance: +51,82 %
Platz 1
Keysight Technologies
Wochenperformance: +29,54 %
Platz 2
Genfit
Wochenperformance: +26,09 %
Platz 3
Trend Micro
Wochenperformance: -16,29 %
Platz 4
TIN INN Holding
Wochenperformance: -17,36 %
Platz 5
Xometry Registered (A)
Wochenperformance: -15,96 %
Platz 6
Viromed Medical
Wochenperformance: +3,52 %
Platz 7
Mobotix
Wochenperformance: +27,13 %
Platz 8
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: -9,17 %
Platz 9
AFC Energy
Wochenperformance: +11,17 %
Platz 10
Quantum eMotion
Wochenperformance: +53,08 %
Platz 11
DF Deutsche Forfait
Wochenperformance: -62,89 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,21 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: -6,54 %
Platz 14
Novo Nordisk
Wochenperformance: -22,38 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +19,32 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: +20,09 %
Platz 17
Bitcoin
Wochenperformance: -9,16 %
Platz 18
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte