Immer mehr Dividende
NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können!
Gerade in diesen turbulenten Zeiten suchen Anleger nach sicheren Häfen. Dieser Status ist bei Gold & Silber aktuell ein wenig angekratzt. Genau deswegen rücken sichere Dividendenzahler immer mehr in den Fokus.
- 2025: OCG +9% auf €2,09 Mrd, Aktie Allzeithoch
- Dividende 2025 3,88€; Rendite ~5,5% stabil p.a.
- Breit aufgestellt; Digitalis., Kosten im Blick
Als sich der niederländische Finanzkonzern ING Group infolge der Finanzkrise neu ordnen musste, entstand 2014 durch die Abspaltung und den Gang an die Börse in Amsterdam ein eigenständiger Versicherungsriese: die NN Group. Was zunächst wie ein regulatorisch erzwungener Schritt wirkte, hat sich zu einer eigenständigen Erfolgsstory im europäischen Versicherungsmarkt entwickelt. Heute zählt das Unternehmen mit Sitz in Den Haag zu den größten Finanzdienstleistern der Niederlande und zu den gewichtigen Playern im europäischen Versicherungssektor.
Das operative Herzstück bildet die Traditionsmarke Nationale-Nederlanden, deren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert reichen. Die NN Group vereint unter ihrem Dach Lebens- und Schadenversicherungen, Altersvorsorgeprodukte, Vermögensverwaltung sowie Bankdienstleistungen. Damit deckt der Konzern zentrale Bedürfnisse privater Haushalte ebenso ab wie die Anforderungen mittelständischer Unternehmen und institutioneller Investoren. Rund 19 Millionen Kunden in etwa zehn Ländern vertrauen auf Produkte der Gruppe – ein klares Indiz für ihre Marktdurchdringung.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!