NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können!

Strategisch setzt der Konzern auf ein vergleichsweise robustes Geschäftsmodell. Während das Lebensversicherungsgeschäft langfristige und kapitalintensive Verpflichtungen mit sich bringt, liefern Schaden- und Unfallversicherungen regelmäßigere Cashflows. Hinzu kommt die Vermögensverwaltung, die in Zeiten steigender Zinsen wieder an Attraktivität gewonnen hat. Gerade das Zinsumfeld spielt für Versicherer eine zentrale Rolle: Höhere Renditen am Kapitalmarkt verbessern die Anlageergebnisse und stärken die Solvenzkennzahlen. Für die NN Group bedeutet das Rückenwind nach Jahren ultraniedriger Zinsen.

Gleichzeitig steht der Konzern wie die gesamte Branche vor strukturellen Herausforderungen. Der demografische Wandel erhöht den Druck auf Rentensysteme und verschiebt die Nachfrage hin zu privaten Vorsorgelösungen. Digitalisierung und Automatisierung verändern Vertrieb und Schadenbearbeitung. Wettbewerber drängen mit schlanken Online-Modellen in den Markt. Die NN Group reagiert mit Investitionen in IT, Datenanalyse und effizientere Prozesse – ein Balanceakt zwischen Kostendisziplin und Innovationsdruck.

Ein überzeugendes Jahr 2025

Die NN Group hat im Geschäftsjahr 2025 operativ geliefert – und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der niederländische Versicherer und Vermögensverwalter steigerte seine operative Kapitalgenerierung (OCG) um neun Prozent auf 2,09 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld mit rund 2,0 Milliarden Euro gerechnet. An der Börse wurde das honoriert: Die Aktie legte um etwa drei Prozent zu und markierte ein Allzeithoch.

Getragen wurde das Ergebnis von einer robusten Entwicklung in sämtlichen Geschäftsbereichen. Insbesondere die breite Aufstellung mit Lebens-, Schaden- und Vermögensverwaltungsgeschäft erwies sich erneut als stabilisierender Faktor. Für 2026 stellt der Konzern eine stabile operative Kapitalgenerierung in Aussicht, rechnet jedoch mit einer moderaten Abschwächung im Lebensversicherungsgeschäft. Die außergewöhnlich starke Performance des Vorjahres sei nicht ohne Weiteres zu wiederholen, sagte Finanzchefin Annemiek van Melick in einer Analystenkonferenz.

Im Schaden- und Unfallsegment bleibt das Preisumfeld grundsätzlich unterstützend. Allerdings dürfte sich das Tempo der Prämiensteigerungen normalisieren. Nach deutlichen Anpassungen im vergangenen Jahr erwartet Vorstandschef David Knibbe künftig einen mittleren bis hohen einstelligen Anstieg der Prämien. Ziel sei es, die Inflation bei Schadens- und Haftungskosten auszugleichen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden.

Bemerkenswert gelassen zeigt sich der Konzern mit Blick auf globale Marktunsicherheiten. Die Versicherungsbranche sei weniger abhängig von kurzfristigen Schwankungen an den Finanzmärkten, betonte Knibbe. Die Nachfrage nach Absicherung bleibe selbst in turbulenten Zeiten stabil. Kunden wollten ihr Haus, ihr Auto und ihre finanzielle Zukunft schützen – unabhängig von geopolitischen Spannungen oder Börsenturbulenzen.

Mein Tipp: Nicht nur die Dividende macht was her

Die NN Group blickt auf eine sehr solide Dividenden-Historie zurück und hat ihre Ausschüttungen seit etwa acht Jahren kontinuierlich gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2024 zahlte das Unternehmen eine Gesamtdividende von 3,54 Euro pro Aktie (aufgeteilt in eine Interimsdividende im August und eine Schlusszahlung im Mai/Juni). Für 2025 steigt die Dividende auf 3,88 Euro, wobei die kommende Schlussdividende von voraussichtlich 2,50 Euro am 2. Juni 2026 (Ex-Tag: 25. Mai 2026) zur Auszahlung ansteht.

Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau (ca. 70 €) bei attraktiven 5,5 Prozent. In den letzten fünf Jahren stieg die Dividende im Schnitt um knapp 10 Prozent pro Jahr, was die NN Group zu einem verlässlichen Wert für Einkommensinvestoren macht. Zum Vergleich: 2015 lag die Dividende noch bei ein Prozent. Damit unterstreicht die NN Group ihren Anspruch, Stabilität mit attraktiver Kapitalrückführung zu verbinden – eine Kombination, die Investoren in unsicheren Zeiten besonders schätzen.