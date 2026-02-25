    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNN Group AktievorwärtsNachrichten zu NN Group

    Immer mehr Dividende

    989 Aufrufe 989 0 Kommentare 0 Kommentare

    NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können!

    Gerade in diesen turbulenten Zeiten suchen Anleger nach sicheren Häfen. Dieser Status ist bei Gold & Silber aktuell ein wenig angekratzt. Genau deswegen rücken sichere Dividendenzahler immer mehr in den Fokus.

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025: OCG +9% auf €2,09 Mrd, Aktie Allzeithoch
    • Dividende 2025 3,88€; Rendite ~5,5% stabil p.a.
    • Breit aufgestellt; Digitalis., Kosten im Blick
    Immer mehr Dividende - NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können!
    Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

    Als sich der niederländische Finanzkonzern ING Group infolge der Finanzkrise neu ordnen musste, entstand 2014 durch die Abspaltung und den Gang an die Börse in Amsterdam ein eigenständiger Versicherungsriese: die NN Group. Was zunächst wie ein regulatorisch erzwungener Schritt wirkte, hat sich zu einer eigenständigen Erfolgsstory im europäischen Versicherungsmarkt entwickelt. Heute zählt das Unternehmen mit Sitz in Den Haag zu den größten Finanzdienstleistern der Niederlande und zu den gewichtigen Playern im europäischen Versicherungssektor.

    Das operative Herzstück bildet die Traditionsmarke Nationale-Nederlanden, deren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert reichen. Die NN Group vereint unter ihrem Dach Lebens- und Schadenversicherungen, Altersvorsorgeprodukte, Vermögensverwaltung sowie Bankdienstleistungen. Damit deckt der Konzern zentrale Bedürfnisse privater Haushalte ebenso ab wie die Anforderungen mittelständischer Unternehmen und institutioneller Investoren. Rund 19 Millionen Kunden in etwa zehn Ländern vertrauen auf Produkte der Gruppe – ein klares Indiz für ihre Marktdurchdringung.

     

    Strategisch setzt der Konzern auf ein vergleichsweise robustes Geschäftsmodell. Während das Lebensversicherungsgeschäft langfristige und kapitalintensive Verpflichtungen mit sich bringt, liefern Schaden- und Unfallversicherungen regelmäßigere Cashflows. Hinzu kommt die Vermögensverwaltung, die in Zeiten steigender Zinsen wieder an Attraktivität gewonnen hat. Gerade das Zinsumfeld spielt für Versicherer eine zentrale Rolle: Höhere Renditen am Kapitalmarkt verbessern die Anlageergebnisse und stärken die Solvenzkennzahlen. Für die NN Group bedeutet das Rückenwind nach Jahren ultraniedriger Zinsen.

    Gleichzeitig steht der Konzern wie die gesamte Branche vor strukturellen Herausforderungen. Der demografische Wandel erhöht den Druck auf Rentensysteme und verschiebt die Nachfrage hin zu privaten Vorsorgelösungen. Digitalisierung und Automatisierung verändern Vertrieb und Schadenbearbeitung. Wettbewerber drängen mit schlanken Online-Modellen in den Markt. Die NN Group reagiert mit Investitionen in IT, Datenanalyse und effizientere Prozesse – ein Balanceakt zwischen Kostendisziplin und Innovationsdruck.

    Ein überzeugendes Jahr 2025 

    Die NN Group hat im Geschäftsjahr 2025 operativ geliefert – und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der niederländische Versicherer und Vermögensverwalter steigerte seine operative Kapitalgenerierung (OCG) um neun Prozent auf 2,09 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld mit rund 2,0 Milliarden Euro gerechnet. An der Börse wurde das honoriert: Die Aktie legte um etwa drei Prozent zu und markierte ein Allzeithoch.

    Getragen wurde das Ergebnis von einer robusten Entwicklung in sämtlichen Geschäftsbereichen. Insbesondere die breite Aufstellung mit Lebens-, Schaden- und Vermögensverwaltungsgeschäft erwies sich erneut als stabilisierender Faktor. Für 2026 stellt der Konzern eine stabile operative Kapitalgenerierung in Aussicht, rechnet jedoch mit einer moderaten Abschwächung im Lebensversicherungsgeschäft. Die außergewöhnlich starke Performance des Vorjahres sei nicht ohne Weiteres zu wiederholen, sagte Finanzchefin Annemiek van Melick in einer Analystenkonferenz.

    Im Schaden- und Unfallsegment bleibt das Preisumfeld grundsätzlich unterstützend. Allerdings dürfte sich das Tempo der Prämiensteigerungen normalisieren. Nach deutlichen Anpassungen im vergangenen Jahr erwartet Vorstandschef David Knibbe künftig einen mittleren bis hohen einstelligen Anstieg der Prämien. Ziel sei es, die Inflation bei Schadens- und Haftungskosten auszugleichen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden.

    Bemerkenswert gelassen zeigt sich der Konzern mit Blick auf globale Marktunsicherheiten. Die Versicherungsbranche sei weniger abhängig von kurzfristigen Schwankungen an den Finanzmärkten, betonte Knibbe. Die Nachfrage nach Absicherung bleibe selbst in turbulenten Zeiten stabil. Kunden wollten ihr Haus, ihr Auto und ihre finanzielle Zukunft schützen – unabhängig von geopolitischen Spannungen oder Börsenturbulenzen.

    NN Group

    +0,13 %
    +0,77 %
    +7,16 %
    +14,79 %
    +49,01 %
    +82,25 %
    +91,18 %
    +208,01 %
    +276,37 %
    ISIN:NL0010773842WKN:A115DY

    Mein Tipp: Nicht nur die Dividende macht was her 

    Die NN Group blickt auf eine sehr solide Dividenden-Historie zurück und hat ihre Ausschüttungen seit etwa acht Jahren kontinuierlich gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2024 zahlte das Unternehmen eine Gesamtdividende von 3,54 Euro pro Aktie (aufgeteilt in eine Interimsdividende im August und eine Schlusszahlung im Mai/Juni). Für 2025 steigt die Dividende auf 3,88 Euro, wobei die kommende Schlussdividende von voraussichtlich 2,50 Euro am 2. Juni 2026 (Ex-Tag: 25. Mai 2026) zur Auszahlung ansteht.

    Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau (ca. 70 €) bei attraktiven 5,5 Prozent. In den letzten fünf Jahren stieg die Dividende im Schnitt um knapp 10 Prozent pro Jahr, was die NN Group zu einem verlässlichen Wert für Einkommensinvestoren macht. Zum Vergleich: 2015 lag die Dividende noch bei ein Prozent. Damit unterstreicht die NN Group ihren Anspruch, Stabilität mit attraktiver Kapitalrückführung zu verbinden – eine Kombination, die Investoren in unsicheren Zeiten besonders schätzen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Markus Weingran
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Immer mehr Dividende NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können! Gerade in diesen turbulenten Zeiten suchen Anleger nach sicheren Häfen. Dieser Status ist bei Gold & Silber aktuell ein wenig angekratzt. Genau deswegen rücken sichere Dividendenzahler immer mehr in den Fokus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     