Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 1
Performance 1M: -3,22 %
Performance 1M: -3,22 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 2
Performance 1M: +12,82 %
Performance 1M: +12,82 %
Continental
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 3
Performance 1M: +12,01 %
Performance 1M: +12,01 %
Symrise
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 4
Performance 1M: +9,33 %
Performance 1M: +9,33 %
E.ON
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +12,44 %
Performance 1M: +12,44 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 6
Performance 1M: +13,41 %
Performance 1M: +13,41 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 7
Performance 1M: -14,29 %
Performance 1M: -14,29 %
adidas
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 8
Performance 1M: +12,99 %
Performance 1M: +12,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment ist gemischt. Tarife/Geopolitik belasten, teils zeitlich befristete Zölle, andere Posts korrigieren. Kursniveau um 156,5 € wird genannt, klare Trendrichtung fehlt. Rückkaufprogramm wirkt nicht als Stabilisator. Gerichtliche Entscheidungen zu Zöllen könnten positives Signal liefern; Anleger bleiben vorsichtig und abwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 49,35%
|PUT: 50,65%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -1,30 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
