Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment ist gemischt. Tarife/Geopolitik belasten, teils zeitlich befristete Zölle, andere Posts korrigieren. Kursniveau um 156,5 € wird genannt, klare Trendrichtung fehlt. Rückkaufprogramm wirkt nicht als Stabilisator. Gerichtliche Entscheidungen zu Zöllen könnten positives Signal liefern; Anleger bleiben vorsichtig und abwarten.