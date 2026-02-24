Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +8,08 %
Platz 1
Performance 1M: +31,45 %
Nagarro
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 2
Performance 1M: -7,75 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,70 %
Platz 3
Performance 1M: +0,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetONLINE-Forum: SUESS MicroTec wird gemischt bewertet; technisch dominiert. Durchbruch über 50, Sog durch Elmos, mögliche Doppeltop-Formation/Kursrücksetzer. Handelsauftakt: 45.800 Stück (~2,2 Mio EUR). Fundament: Q-Zahlen Ende März; wachsende Halbleiter-/Rüstungsnachfrage. Nvidia-Lieferung könnte Kurse unterstützen. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Nordex
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 4
Performance 1M: +5,95 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 5
Performance 1M: +16,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Aixtron-Sentiment. Kurzfristig positiver Impuls (Beitrag 1: Aixtron +4,3%), eine klare 14-Tage-Performance wird nicht genannt. Technisch: Aufwärtskanal wird gesehen (Beitrag 7), aber auch ein möglicher bärischer Keil (Beitrag 8) mit Vorsicht. Fundamental/Technik: GaN/SiC-Umstieg, 300-mm-Fab-Expansion und potenzielle OEM-Interessen (Infineon) im Fokus. Quelle: wallstreetONLINE.
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 6
Performance 1M: -6,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetOnline meldet gemischtes Hensoldt-Sentiment: Kurzfristig bleibt Druck durch Shorties bestehen, trotz guter Zahlen. Mittelfristig geben wachsende Aufträge und drei Partnerschaften (KI-Systemlösungen; TAYTAN, Helsing, Dronamics) Optimismus. Analysten bewerten die Aktie positiv. Die letzten 14 Tage waren volatil; weitere News könnten eine Gegenbewegung auslösen.
Kontron
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 7
Performance 1M: -3,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Auf wallstreetONLINE-Forum zu Kontron herrscht gemischtes Anleger-Sentiment. Kernthemen: 2024/2025-Datenverfügbarkeit, Auftragslage (4 Großaufträge in H1 2025, in H2 nur noch einer Mitte Juli; seitdem keine weiteren Großaufträge gemeldet), Book-to-Bill teils solide, aber Unsicherheit über weitere Großaufträge. Potenzieller Kursimpuls durch Bahn-Investitionen 2026; US-Zollbefreiung positiv. 14-Tage-Kursentwicklung unklar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 8
Performance 1M: -15,06 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 9
Performance 1M: +1,41 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 10
Performance 1M: +27,00 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 11
Performance 1M: -14,29 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 12
Performance 1M: -11,43 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 13
Performance 1M: -18,79 %
