Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Ferrari
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 1
Performance 1M: +6,47 %
Performance 1M: +6,47 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 2
Performance 1M: -30,53 %
Performance 1M: -30,53 %
Iberdrola
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 3
Performance 1M: +6,40 %
Performance 1M: +6,40 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +3,97 %
Performance 1M: +3,97 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +11,30 %
Performance 1M: +11,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Infineon ist überwiegend positiv bis optimistisch. HV 2026 betont gute strategische Positionierung, Investitionen in KI/Sensorik und Wachstumsfelder in Robotik und Rechenzentren. Vorstand/FV-Verträge verlängert; Dividende 0,35 €. Fundamentale Signale: 2025 Umsatz ca. 14,66 Mrd €, Bruttomarge 39,2%, freier Cashflow ca. 1,8 Mrd €. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben. Quelle: wallstreetONLINE.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 6
Performance 1M: +11,08 %
Performance 1M: +11,08 %
adidas
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 7
Performance 1M: +12,99 %
Performance 1M: +12,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment ist gemischt. Tarife/Geopolitik belasten, teils zeitlich befristete Zölle, andere Posts korrigieren. Kursniveau um 156,5 € wird genannt, klare Trendrichtung fehlt. Rückkaufprogramm wirkt nicht als Stabilisator. Gerichtliche Entscheidungen zu Zöllen könnten positives Signal liefern; Anleger bleiben vorsichtig und abwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte