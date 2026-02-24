Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 24.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Givaudan
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 1
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
Amrize
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 2
Performance 1M: +20,71 %
Performance 1M: +20,71 %
Nestle
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 3
Performance 1M: +17,80 %
Performance 1M: +17,80 %
Sika
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 4
Performance 1M: +10,88 %
Performance 1M: +10,88 %
Geberit
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +12,45 %
Performance 1M: +12,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte