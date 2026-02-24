    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    WDH

    Novo Nordisk will US-Listenpreis für Gewichtssenker ab 2027 deutlich kürzen

    • Wegovy und Ozempic ab 01.01.2027: 675$ mtl. US
    • Wegovy -50%; Ozempic -33%; Zugang verbessern...
    • Schärferer Wettbewerb zu Lilly; Cagrisema flop
    Novo Nordisk will US-Listenpreis für Gewichtssenker ab 2027 deutlich kürzen
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der unter Druck stehende dänische Pharmahersteller Novo Nordisk will in den USA die Listenpreise für seine wichtigsten Medikamente Wegovy und Ozempic drastisch senken. Ab dem 1. Januar 2027 werden für den Gewichtssenker und das Diabetes-Mittel 675 Dollar pro Monat fällig, wie Führungskräfte des Unternehmens in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" am Dienstag ankündigten. Damit sinken die Preise für die Adipositas-Therapie Wegovy um rund die Hälfte und für Ozempic um gut ein Drittel. Die erstmaligen Preissenkungen sollen auch für die Tablettenformate beider Medikamente gelten, wie etwa Rybelsus.

    "Unsere Hoffnung ist, dass niedrigere Preise zu einem besseren Zugang und größerer Erschwinglichkeit führen", sagte Jamey Millar, der für das US-Geschäft von Novo Nordisk zuständig ist, dem Blatt. Ziel sei es, insbesondere die hohen Eigenbeteiligungen für jene Patienten zu reduzieren, deren Versicherungsschutz einen Selbstbehalt vorsieht, oder die eine prozentuale Kostenbeteiligung zahlten, die sich am Listenpreis orientiere.

    Mit dem Schritt dürften die Dänen den scharfen Wettbewerb mit dem US-Konkurrenten Lilly weiter anheizen. Beim Verkauf seiner wichtigen Gewichtssenker war Novo Nordisk zuletzt zunehmend in Rückstand zu den Amerikanern geraten, auch weil Lillys Gewichtssenker als effektiver gilt. Die Aktien beider Unternehmen gaben am Dienstag nach der Veröffentlichung des "WSJ"-Artikels nach. Allerdings laufen die Kursentwicklung seit einiger Zeit bereits in entgegengesetzte Richtungen: Der von Novo nach unten und von Lilly nach oben.

    Erst am Montag hatte Novo Nordisk eine weitere Schlappe mit dem Abnehmmittel Cagrisema verkündet - das Medikament hatte in Studien seinen primären Endpunkt verfehlt und nicht wie erhofft zu einer stärkeren Gewichtsreduktion als Zepbound von Lilly geführt./tav/men/he

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 888,6 auf Tradegate (24. Februar 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -22,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 110,98 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,50DKK. Von den letzten 6 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +664,29 %/+1.122,87 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
