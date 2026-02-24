US-Baumarktkette Home Depot schlägt sich besser als erwartet

ATLANTA (dpa-AFX) - Der weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat sich im vierten Quartal besser geschlagen als erwartet. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis zum 1. Februar zwar um 3,8 Prozent auf 38,2 Milliarden US-Dollar (32,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber um 0,4 Prozent im Quartal gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im frühen US-Handel um drei Prozent zu.

"Unsere Kunden halten sich seit nunmehr drei Jahren mit großen Renovierungsprojekten zurück", sagte Finanzvorstand Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Hypothekenzinsen müssten weiter sinken und die Einkommen deutlicher steigen, damit sich das Wachstum beschleunige.

Unter dem Strich fiel im Schlussquartal der Gewinn um 14,2 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um gut 13 Prozent auf 2,72 Dollar zurück. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.