ROUNDUP
Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
- AMD liefert Meta KI-GPUs mit bis zu 6 Gigawatt
- Meta kann bis 160 Mio AMDAktien (10%) bekommen
- Käufe ab H2 2026 über 5 Jahre, Milliardenwert.
MENLO PARK/SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern AMD wird den Facebook-Konzern Meta mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Die beiden Unternehmen gaben am Dienstag einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen AMD über mehrere Jahre Hochleistungsprozessoren (GPU) für KI-Anwendungen mit einer Gesamtleistung von bis zu 6 Gigawatt bereitstellen soll. Im Zuge des mehrere Zehn-Milliarden-Dollar schweren Deals kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten im frühen US-Handel um acht Prozent nach oben, Meta-Titel gaben um 0,25 Prozent nach.
Um seine Version der KI-Zukunft herbeizuführen, ist Meta-Chef Mark Zuckerberg schon länger zu gewaltigen Investitionen bereit. Erst Ende Januar stellte er für das laufende Jahr Kapitalinvestitionen von 115 bis 135 Milliarden US-Dollar in Aussicht. 2025 hatte der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Milliarden Dollar ausgegeben.
Der Zuckerberg-Konzern will ab der zweiten Hälfte 2026 über einen Zeitraum von fünf Jahren AMD-Chips und -Technik kaufen, die für den Betrieb von KI-Modellen ausgelegt sind. Laut AMD-Chefin Lisa Su hat das Geschäft einen Wert im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich pro Gigawatt.
Mit dem nun angekündigten Milliarden-Deal könnte AMD im KI-Chiprennen Boden gut machen zum Branchenprimus Nvidia , der allerdings in der vergangenen Woche auch eine Kooperation mit Meta eingegangen war./mis/men/jha/he
Auf Jahressicht immer noch 70 % im Plus, also noch ordentlich Speck dran.....
ich sehe nach wie vor Potential. Forward KGV von 38 habe ich gelesen