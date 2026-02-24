Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 24.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Wienerberger
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 1
Performance 1M: +7,26 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 2
Performance 1M: -0,55 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 3
Performance 1M: +38,04 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 4
Performance 1M: +8,30 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 5
Performance 1M: -0,22 %
