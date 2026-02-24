Finanzkrise 2.0: Die USA haben ihre Schattenbanken nicht im Griff

Was als unternehmensspezifisches Problem abgetan wurde, weitete sich binnen Tagen zu einem Flächenbrand aus. Die Aktienkurse von Branchenriesen wie Ares , Blackstone und Apollo gerieten unter Sog. Experten wie Mohamed El-Erian, Chef-Wirtschaftsberater der Allianz, warnen bereits: Dies könnte der "Kanarienvogel im Kohlebergwerk" für den gesamten Markt sein. Blue Owl selbst hat in den vergangenen 13 Monaten mehr als 61 Prozent seines Marktwerts verloren.

Es war ein Hilferuf, den man an der Wall Street seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr in dieser Deutlichkeit gehört hat: "Gating". Wenn ein Fonds die Rückzahlungen an seine Anleger einfriert, brennen die roten Warnleuchten. Genau das geschah letzte Woche bei Blue Owl Capital , einem der schillerndsten Akteure im Private-Credit-Sektor. Die Firma schloss die Tore für einen 1,6 Milliarden US-Dollar schweren Fonds (OBDC II) und begann mit dem Notverkauf von Vermögenswerten.

Private Credit galt jahrelang als das "finanzielle Nirvana". Da reguläre Banken durch strengere Regeln (Basel III) gelähmt waren, sprangen Fonds ein. Sie liehen vor allem dem US-Mittelstand Geld – flexibel, schnell und teuer. Doch der Erfolg basierte auf einem gefährlichen Fundament:

- Risikoblindheit: In Jahren extrem niedriger Zinsen drängten Geldgeber immer weiter hinaus auf das Risiko-Spektrum. Es entstand ein Markt für "Fool’s Yield" – hohe Renditeversprechen, die das wahre Ausfallrisiko der Firmen nicht mehr widerspiegelten.

- Der KI-Schock: Blue Owl und andere haben massiv in Software-Unternehmen investiert. Doch der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz droht klassische Software-Modelle zu zerstören. Investoren fürchten nun, dass die finanzierten Firmen – das Rückgrat des Mittelstands – schlichtweg aussterben könnten.

Das wohl größte Risiko ist das sogenannte "Asset-Liability-Mismatch". Private-Credit-Fonds verleihen Geld langfristig (oft über Jahre) an private Firmen. Gleichzeitig haben sie den Markt für Privatanleger geöffnet, die ein Recht darauf haben, ihr Geld (zumindest einen bestimmten Teil davon) innerhalb von drei Monaten zu kommen.

Wenn die Stimmung kippt, wie jetzt bei Blue Owl, fordern alle gleichzeitig ihr Kapital zurück. Da die Kredite aber nicht einfach an einer Börse verkauft werden können, geraten die Fonds in Erklärungsnot. Es ist eine klassische Vertrauenskrise. Die Intransparenz des Marktes, in dem Bewertungen oft im Verborgenen stattfinden, erinnert fatal an die undurchsichtigen Immobilienpapiere von 2007.

Sollte die Krise von Blue Owl auf den restlichen Markt überspringen, der ein Volumen von etwa 2 Billionen US-Dollar hat, droht dem US-Mittelstand der Entzug der Lebensader.

1. Kreditklemme 2.0: Wenn Fonds mit Rückforderungen kämpfen, vergeben sie keine neuen Kredite. Mittelständische Firmen, die keine Anleihen am öffentlichen Markt ausgeben können, stehen plötzlich ohne Finanzierung da.

2. Erzwungene Liquidationen: Um Anleger auszuzahlen, könnten Fonds gezwungen sein, gesunde Kredite mit massivem Abschlag zu verkaufen, was die Bewertungen im gesamten Sektor nach unten reißt – ein Teufelskreis.

3. Die "Schatten-Ansteckung": Große Banken finanzieren diese Fonds über Kreditlinien. Ein Kollaps der Fonds würde direkt in die Bilanzen der regulierten Banken durchschlagen.

Das Ende der Naivität

Ob Blue Owl ein Einzelfall bleibt oder der erste Dominostein ist, wird sich in den nächsten Quartalen zeigen. Doch eines ist sicher: Die "Demokratisierung" privater Anlagen stößt an ihre Grenzen, und mit dem Wilden Westen" des Private Credit könnte es vorbei sein. Ob mit einem Paukenschlag oder mit einem Flüstern, ist noch offen. Für den US-Mittelstand bedeutet das: Die Zeiten des leicht verfügbaren Kapitals könnten vorbei sein. Und wenn die Schattenbanken zittern, bekommt die Realwirtschaft Schüttelfrost.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion