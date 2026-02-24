Devisen
Euro gibt etwas nach - Yen unter Druck
- Euro rutscht auf 1,1776 USD, unter 21-Tg-Linie
- Markt verunsichert: US-Zoll, Iran; Vertrauen↑.
- Yen unter Druck; Takaichi bremst BOJ-Zinspläne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Kursschwankungen zu Wochenbeginn hat der Euro am Dienstag ein wenig nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1776 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch bei fast 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1777 (Montag: 1,1784) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8486) Euro.
Der Kurs des Euro habe sich damit nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien können, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bereits seit rund einer Woche notiert die Gemeinschaftswährung unter der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Unterstützung liefern jedoch aus markttechnischer Sicht weiterhin die langfristigen 100- und 200-Tage-Linien.
Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Verunsicherung der Anleger bei den Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt hoch, fuhren die Helaba-Experten fort. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten den Devisenmarkt nicht. Das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde der Indikator vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.
Der Yen geriet zu allen anderen wichtigen Währungen weiter unter Druck. In einem Bericht der Zeitung "Mainichi" hieß es, dass die japanische Premierministerin Sanae Takaichi bei einem Treffen mit dem Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, Bedenken hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen geäußert habe.
Eigentlich sei erwartet worden, dass Takaichi zu einer marktfreundlicheren Politik übergehen würde, sagte Rinto Maruyama, Devisen- und Zinsstratege beim Handelshaus SMBC Nikko Securities. Der Medienbericht deute nun darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Risikoszenarios, in dem die Premierministerin Zinserhöhungen der Bank of Japan unterbindet, gestiegen ist.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87310 (0,87340) britische Pfund, 183,53 (182,44) japanische Yen und 0,9120 (0,9145) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.141 Dollar. Das waren etwa 85 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief