Thomson Reuters Aktie auf Höhenflug - 24.02.2026

Die Thomson Reuters Aktie konnte bisher um +12,52 % auf 77,19€ zulegen. Das sind +8,59 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Thomson Reuters Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 77,19€, mit einem Plus von +12,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Thomson Reuters bietet spezialisierte Informationslösungen für professionelle Märkte und ist führend in den Bereichen Recht und Finanzen. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Unternehmen wie Bloomberg und RELX. Die Integration von Technologie und Expertise stellt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal dar.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Thomson Reuters in den letzten drei Monaten Verluste von -41,27 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Thomson Reuters Aktie damit um +5,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Thomson Reuters -38,67 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

Thomson Reuters Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,41 % 1 Monat -34,04 % 3 Monate -41,27 % 1 Jahr -59,16 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Es gibt 445 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,69 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Thomson Reuters Aktie jetzt kaufen?

Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.