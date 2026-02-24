Zentiva fordert eine Aussetzung der UWWTD-Umsetzungsfristen auf EU-Ebene zum Schutz der Verfügbarkeit von Arzneimitteln

PRAG, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zentiva, ein führender europäischer Hersteller hochwertiger und bezahlbarer Arzneimittel, reagiert auf die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union zur Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD) und bekräftigt, dass die UWWTD in ihrer derzeitigen Form ein erhebliches Risiko für die sichere Versorgung mit essenziellen Arzneimitteln in Europa darstellt.

Nach der Verabschiedung der Richtlinie reichte Zentiva trotz erheblicher Bedenken von 16 EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2025 eine Klage ein, um die Nichtigerklärung der Richtlinie zu beantragen, damit die sichere Versorgung der Patienten, die täglich auf wichtige Arzneimittel angewiesen sind, gewährleistet ist.

In der jüngsten Entscheidung wird klargestellt, wie das Gericht die Klagebefugnis nach EU-Recht auslegt. Es gelangt zu dem Schluss, dass Zentiva und andere Hersteller von Generika und patentfreien Arzneimitteln nicht als individuell betroffen gelten und daher keinen direkten gerichtlichen Weg haben, die Richtlinie anzufechten, obwohl ihre Auswirkungen auf den Sektor und auf die von uns in ganz Europa gelieferten Arzneimittel real und erheblich sind. Wichtig ist, dass das Gericht die Sache inhaltlich nicht prüfte – einschließlich der Frage, ob das System der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) im Rahmen der UWWTD mit dem EU-Recht vereinbar ist oder ob das Kostenmodell praktikabel, verhältnismäßig oder sicher ist, um die Kontinuität der Arzneimittelversorgung sicherzustellen.

Steffen Saltofte, Geschäftsführer von Zentiva und zugleich Präsident von Medicines for Europe, erklärte: „Die UWWTD-Richtlinie wurde verabschiedet und befindet sich bereits in der Umsetzungsphase. Ihre Grundlage ist eine Bewertung, die wissenschaftlich mehrfach widerlegt wurde. Dennoch verpflichtet sie die Pharma- und Kosmetikindustrie, mindestens 80 % der Kosten der Abwasserbehandlung in der vierten Reinigungsstufe zu tragen. Wir wussten von Anfang an, dass dies für die patentfreie Arzneimittelindustrie nicht machbar war. Unsere Preise sind überwiegend reguliert, und der Preis für eine Tagesdosis eines patentfreien Arzneimittels liegt im Cent-Bereich. Diese Kosten können wir schlicht nicht auffangen."