    Leichte Kursverluste

    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank 0,04 Prozent auf 129,64 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

    Nach den Kursgewinnen am Vortag hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Aktuell sind die Anleger mit Blick auf die Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt verunsichert. Das stützte zuletzt die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren.

    So wollen die Vereinigten Staaten zwar am Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf über das umstrittene Atomprogramm der islamischen Republik verhandeln. Allerdings könnte der Konflikt auch eskalieren, denn US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen begrenzten Militärschlag im Iran, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen.

    "Derzeit fällt es den Anlegern schwer, sich ein richtiges Bild über die Gesamtsituation an den Finanzmärkten zu machen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Das wurde am Dienstag auch mit Blick auf die Zollpolitik des US-Präsidenten ersichtlich: So sind in den USA die neuen weltweit geltenden Zölle erst einmal in Höhe von lediglich 10 Prozent in Kraft getreten. Noch am Wochenende hatte Trump gedroht, den Satz auf 15 Prozent anzuheben. Hierzu aber gibt es noch keine entsprechende Anordnung./jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
