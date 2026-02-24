    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berliner Hauptbahnhof

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    27 Rolltreppen weiter außer Betrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • 27 von 52 Rolltreppen in Hbf weiter gesperrt!!
    • Ursache: defekte Zahnräder, Ersatzteile fehlen
    • 130 Rolltreppen bundesweit, Südkreuz weiter...
    Berliner Hauptbahnhof - 27 Rolltreppen weiter außer Betrieb
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Berliner Hauptbahnhof sind 27 von insgesamt 52 Rolltreppen aufgrund technischer Probleme weiterhin gesperrt. Die Prüfungen aller Anlagen seien inzwischen abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fehler sei gefunden: "Defekte Zahnräder im Rolltreppen-Getriebe machen den sicheren Betrieb der Anlagen unmöglich", hieß es.

    Die Reparatur der betroffenen Rolltreppen dürfte aber noch einige Zeit dauern. Auch im Bahnhof Südkreuz sind zehn Rolltreppen weiter außer Betrieb. Die Prüfungen dort liefen noch, hieß es. Einen Zeitplan nannte die Bahn nicht. "Sobald die benötigten Ersatzteile vom Hersteller geliefert worden sind, werden wir mit dem Getriebetausch beginnen", teilte das Unternehmen lediglich mit.

    Vor gut einer Woche nahm das Unternehmen 48 Rolltreppen im Hauptbahnhof und zehn weitere im Bahnhof Südkreuz außer Betrieb. Grund für die Maßnahme seien Fehler an zwei Rolltreppen eines bestimmten Typs gewesen. Diese seien mitten im Betrieb abrupt stehen geblieben, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte der bundeseigene Konzern noch stets von 42 betroffenen Anlagen im Hauptbahnhof gesprochen, die infolge der Probleme überprüft werden sollten.

    Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland nahm die Bahn deshalb Anlagen außer Betrieb. Betroffen waren laut Bahn bundesweit insgesamt 130 Rolltreppen, unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf.

    Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./maa/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Berliner Hauptbahnhof 27 Rolltreppen weiter außer Betrieb Im Berliner Hauptbahnhof sind 27 von insgesamt 52 Rolltreppen aufgrund technischer Probleme weiterhin gesperrt. Die Prüfungen aller Anlagen seien inzwischen abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fehler sei gefunden: "Defekte Zahnräder im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     