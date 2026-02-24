27 Rolltreppen weiter außer Betrieb

BERLIN (dpa-AFX) - Im Berliner Hauptbahnhof sind 27 von insgesamt 52 Rolltreppen aufgrund technischer Probleme weiterhin gesperrt. Die Prüfungen aller Anlagen seien inzwischen abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fehler sei gefunden: "Defekte Zahnräder im Rolltreppen-Getriebe machen den sicheren Betrieb der Anlagen unmöglich", hieß es.

Die Reparatur der betroffenen Rolltreppen dürfte aber noch einige Zeit dauern. Auch im Bahnhof Südkreuz sind zehn Rolltreppen weiter außer Betrieb. Die Prüfungen dort liefen noch, hieß es. Einen Zeitplan nannte die Bahn nicht. "Sobald die benötigten Ersatzteile vom Hersteller geliefert worden sind, werden wir mit dem Getriebetausch beginnen", teilte das Unternehmen lediglich mit.