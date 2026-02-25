Desert Gold: Produzent noch in diesem Jahr?

Am 26. Januar kündigte DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) ein Finanzierungspaket über 5 Mio. CAD (kanad. Dollar) an, welches durch die Ausgabe von Aktien zu 0,08 CAD stattfand.

Das Unternehmen Desert Gold macht inmitten des starken Goldpreises scheinbar alles richtig auf dem Weg in Richtung Produktion.

Aufgrund der massiven Nachfrage – vor allem von professionellen Investoren – wurden am 7,18 Mio. CAD an frischem Kapital eingenommen um die eifrigen Produktionspläne des Unternehmens weiter mit Vollgas voranzutreiben.

Dieses frische Kapital soll vor allem für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Produktionsanlagen im vollständig genehmigten Barani East-Goldprojekt im Westen Malis, für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen beim SMSZ-Projekt und für Explorationsbohrungen beim Tiegba-Goldprojekt in der Elfenbeinküste verwendet werden.

Produzent noch in diesem Jahr?

Da der CEO von Desert Gold, Jared Scharf, einen Zeitplan von sechs Monaten für die Fertigstellung der Produktionsanlagen und damit den Start der Goldproduktion in Aussicht stellt, könnte das erste Gold noch in diesem Jahr gefördert werden und das Unternehmen damit den Produzenten-Status erreichen.

Ein wichtiger Meilenstein, der viele Augen auf Desert Gold ziehen wird.

Pro Tag sollen ca. 200t goldhaltiges Gestein verarbeitet werden. In den 680.000t Goldgestein in Gourbassi East befinden sich ca. 2 g/t Gold, welches daraus extrahiert werden kann. Im Schnitt könnten so im Monat rund 380 Unzen Gold produziert werden, was bei einem Goldpreis von 5.000 USD einem Monatsumsatz von 1,9 Mio. USD entsprechen würde.

Die Produktionskosten dürften am Anfang vergleichsweise hoch ausfallen, deshalb nehmen wir hierfür Gesamtkosten (AISC) von 2.500 USD an. Das jährliche EBITDA läge damit bei 11,4 Mio. USD oder 15,4 Mio. CAD. Im Vergleich dazu wirkt die aktuelle Market Cap von 30 Mio. CAD verschwindend gering.

Eine Neubewertung ist damit nahezu unausweichlich.

Noch wichtiger: Durch den weiteren Ausbau der Minenproduktion (wie in der PEA geplant) kann sich das Unternehmen selbst finanzieren, ohne zwingend weitere Kapitalerhöhungen vornehmen zu müssen.

DESERT GOLD treibt Barani East voran – Goldproduktion rückt in greifbare Nähe!

DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) liefert ein heißes Update aus Mali: Beim vollständig genehmigten Barani East Goldprojekt läuft jetzt der wichtige Weg in Richtung zur Produktion auf Hochtouren – und das Management lässt keinen Zweifel daran, dass man nicht nur explorieren, sondern "richtig loslegen“ will.

Im Zentrum der Veröffentlichung steht die klare Botschaft: Von der Exploration zur Produktion – Barani East macht den nächsten Schritt. Nach der letzten überarbeiteten PEA-Studie, die starke Wirtschaftsdaten liefert, investiert Desert Gold jetzt in die praktische Umsetzung. Man verfolgt einen strukturierten und disziplinierten, mehrstufigen Entwicklungsplan, der Infrastruktur-Vorbereitung, Risikominderung und einen fokussierten Kapitaleinsatz intelligent kombiniert.

Infrastruktur im Fokus – Vorbereitung für die große Geld- und Goldmaschine

Wie man in der Pressemeldung vom 11. Februar bekannt gab, laufen auf dem Barani-Gelände bereits umfassende Erschließungs- und Bauvorbereitungen:

Gelände wird geräumt, terrassiert und modelliert, um idealen Untergrund für künftige Anlagen zu schaffen.



Zugangs- und interne Straßen werden ausgebaut, um schwere Maschinen und Material problemlos transportieren zu können.



Zentrale Einrichtungen wie Plant-Plattformen, ROM-Pads , Wasserinfrastruktur sowie Sicherheits- und Betriebsflächen werden geplant und gebaut.



Auch Wasserbohrungen, Speicher- und Managementsysteme sowie Umweltschutz- und Drainagesysteme werden eingerichtet – ein klares Signal, dass Desert Gold bei Barani East nicht aufs Tempo drückt, sondern smart und risikoarm vorgeht .

Diese Arbeiten sollen die Bauzeit der späteren Verarbeitungsanlage erheblich verkürzen und sorgen dafür, dass bei Ankunft der Goldaufbereitungsanlage alles „ready to go“ ist.

Quelle: Desert Gold – Barani East Pit Design

⚙ ️ Klein starten, groß wachsen

Ein Highlight der News: Desert Gold hat die Bestellung einer modulare Schwerkraft-Goldverarbeitungsanlage offiziell bestätigt. Diese Anlage – ausgelegt für etwa 10 t/Std. Durchsatz – wird noch vor Ort angeliefert und soll nach erfolgreichem Einbau und Tests die erste Produktions-Phase einläuten. Zukunftsvision: Durch modulare Erweiterungen könnte die Anlage später auf bis zu 50 t/Std. hochgerüstet werden, je nach Infrastruktur, Finanzierung und operativen Erkenntnissen.

Das ist ein cleverer Schachzug: Statt gleich eine riesige, kapitalintensive Produktionsanlage aufzubauen, setzt Desert Gold auf eine skalierbaren Wachstumspfad, der früh Cash-Flows ermöglichen kann und gleichzeitig den Investitions- und Bau-Risikohebel kontrolliert hält.

Testläufe & Renditepotenzial

Parallel zur Infrastruktur-Arbeit fährt Desert Gold bereits erste Metallurgie-Tests mit dem Equipement, um die tatsächlichen Goldrückgewinnungsraten zu verifizieren. In der PEA-Studie wurden etwa ~68 % Recovery durch Gravity-Only und bis zu ~92 % inklusive weiterverarbeitender CIL-Schritte (!) prognostiziert – das sind starke Werte in diesem Segment.

Das bedeutet in der Praxis: Nicht nur wird vor Ort gebaut, sondern man plant bereits wirtschaftliche Effizienz und Produktionsqualität – ein klares Statement an Kapitalmärkte und potenzielle Partner.

🎯 Mission klar: Weg zur Produktion – schnell. diszipliniert. durchdacht.

CEO Jared Scharf bringt es auf den Punkt: Das Ziel von Desert Gold ist nicht „irgendwann mal old produzieren“. Es geht darum, den Entwicklungszeitplan konsequent Richtung kommerzieller Produktion voranzutreiben, Risiken zu minimieren und gleichzeitig die finanzielle Disziplin zu wahren.

Und genau das macht diese Meldung so spannend für Anleger: Desert Gold bewegt sich klar vom reinen Explorer zum entwickelnden Rohstoffspieler – mit gebauter Infrastruktur, bestellt-verarbeiter Equipment und konkreten Arbeiten vor Ort. Das ist ein Katalysator für Kursdynamik, Aktienfluktuation und neue institutionelle Aufmerksamkeit.

„Diese Aktivitäten spiegeln unseren disziplinierten, schrittweisen Ansatz zur Weiterentwicklung des Barani East-Oxidgoldprojekts wider“, sagte Jared Scharf, Präsident und CEO von Desert Gold. „Die Fertigstellung der Standortvorbereitungen vor der Lieferung und Installation der Anlage wird das Ausführungsrisiko verringern und die effiziente Weiterentwicklung des Projekts im Laufe der Arbeiten unterstützen. Unser Hauptziel ist es, den Zeitplan für die Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion so schnell wie möglich voranzutreiben.“





Aktualisierte PEA für das SMSZ Goldprojekt in Mali mit verbesserten Zahlen



Nur vier Monate nach der ersten PEA legte Desert Gold mit der Veröffentlichung einer überarbeiteten Preliminary Economic Assessment (PEA) für seine Flaggschiff-Liegenschaft SMSZ Project im Westen Malis einen regelrechten Wirtschafts-Blockbuster vor: Bei einem konservativen Goldpreis von 2.850 USD pro Unze kommt die Studie auf einen nachsteuerlichen Net Present Value (NPV) von 61 Millionen USD und eine Internal Rate of Return (IRR) von starken 57%, mit einer erwarteten Kapitalrückzahlung bereits nach rund 2,5 Jahren.

Noch spektakulärer: Bei aktuellen Spot-Goldpreisen von 4.070 USD/oz schnellen die Kennzahlen in ungeahnte Höhen – NPV steigt auf 124 Mio. USD, IRR explodiert auf 101 % und die Paybackdauer sinkt weiter.

Diese aktualisierte PEA setzt mit einem deutlich erweiterten Produktionsprofil an den Barani und Gourbassi Deposits an. Durch die Verdopplung der verarbeiteten Tonnage auf rund 36 000 t/Monat und eine modulare Produktionsanlage, die über mehrere Zonen hinweg genutzt werden kann, hebt Desert Gold nicht nur die Effizienz, sondern auch das langfristige Cash-Flow-Potenzial seines Oxid-Goldprojekts messbar an.

Weniger als 10% der gesamten Goldressourcen des SMSZ-Projekts sind in dieser PEA berücksichtigt – Weiteres Upside-Potential daher enorm



Kernpunkte der Studie:

Gesamt enthaltene Ressourcen: ca. 130.700 Unzen Gold , davon 113.100 Unzen erwartete Produktion .

All-in-Sustaining-Kosten (AISC): ~1.137 USD/oz , signifikant unter aktuellen Goldpreisen.

Kapitalbedarf bleibt mit ~20 Mio. USD initial beherrschbar.



Jared Scharf, CEO des Unternehmens, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere bisherige Minenstrategie zu stärken. Da weniger als 10% der gesamten Goldressourcen des SMSZ-Projekts in diese Studie einbezogen wurden, besteht erhebliches Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern und den Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszuweiten. Der Bergbauansatz wurde bewusst so konzipiert, dass er aus verarbeitungstechnischer Sicht modular und flexibel bleibt, was uns im Verlauf des Projekts maximale operative Flexibilität verschafft. Die Einbeziehung von Gourbassi East in das aktuelle Modell sowie die Verdopplung der Produktion auf 36 Kilotonnen pro Monat sind ein weiterer wichtiger Schritt zur Verkürzung der Amortisationszeit und zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Die Exploration wird weiterhin eine wichtige Priorität in Barani, Gourbassi und Gourbassi East sein, wo mehrere Ziele in der Nähe der Mine ein klares Potenzial für eine rasche Erweiterung der zukünftigen Minenpläne bieten. In Verbindung mit zahlreichen Brownfield-Möglichkeiten in der Nähe der Barani-Startgrube sieht das Management eine hohe Wahrscheinlichkeit, diesen Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszuweiten.“

Quelle: Desert Gold - Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Minen Barani und Gourbassi West und East



Das SMSZ-Projekt wird voraussichtlich einen freien Cashflow nach Steuern in Höhe von insgesamt 126 Millionen Dollar generieren, was einem Durchschnitt von etwa 12,6 Millionen Dollar pro Jahr über die 10-jährige Lebensdauer der Mine entspricht.

Der Cashflow ist über die gesamte Projektlaufzeit hinweg im Allgemeinen stabil, wobei während des Übergangs zwischen dem Abbau in Barani und Gourbassi ein leichter Rückgang zu erwarten ist. Dies spiegelt die geplante Verlagerung und Inbetriebnahme der modularen Verarbeitungsanlage wider und ist bereits im Gesamtzeitplan und in den Finanzdaten berücksichtigt.

Auf seinem SMSZ Projekt hat DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) bislang 1,079 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold gemäß NI 43-101 nachweisen können, doch Bohrungen auch außerhalb der bislang bekannten Ressourcenzone zeigen, dass hier noch weiteres Potential für eine Steigerung vorhanden ist.

Die BASICS und HIGHLIGHTS von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)







✅ Rund 45% aller Aktien sind lt. Angaben des Unternehmens in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!

✅ Exploration auf dem Tiegba Projekt wird vorangetrieben

✅ Eine neue PEA zum SMSZ-Projekt wurde im November 2025 vorgelegt

✅ Aktuelle sehr niedrige Bewertung von unter 15 USD/oz Gold, während Übernahmen in diesem Goldgebiet seit dem Jahr 2012 bei im Schnitt mit 73 USD/oz stattgefunden haben

✅ Aktuelle Resource: 1,079 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold. Potential für Steigerung vorhanden

✅ Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien

✅ Zu den Projektnachbarn zählen u.a. Barrick Mining, Endeavour Mining, B2 Gold, und Allied Gold Corp, für die von Zijin Mining Anfang 2026 ein Übernahmeangebot vorgelegt wurde

✅ Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird





MAJORS WIE BARRICK, ALLIED GOLD, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die 440 Quadraktilometer umfassende SMSZ-Liegenschaft von Desert Gold in Mali liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Mining) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.

Quelle: Desert Gold Ventures – Das SMSZ Projekt in guter Gesellschaft



Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Mining (Market Cap: 105 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 10 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 5,5 Milliarden. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 22 Mio. CAD.

Fazit – Aus einem Explorer wird ernsthafter Wertschöpfer

Mit der Tiegba-Exploration in der Elfenbeinküste und der überarbeiteten PEA für SMSZ in Mali demonstriert Desert Gold Ventures einen beeindruckenden Doppel-Catalyst:



👉 Favorisierte Risiko-Diversifikation durch Expansion in neue Goldjurisdiktionen –

Und



👉 massive wirtschaftliche Hebelwirkung durch ein potenziell hochprofitables Projekt kurz vor Produktionsbeginn in Westafrika.

Für Anleger heißt das: Desert Gold liefert nicht nur Explorations-Geschichten, sondern greifbare wirtschaftliche Werte – genau das, was den Nerv von Zockern und Long-Term-Value-Investoren gleichermaßen trifft.

Weitere Informationen über Desert Gold Ventures finden Sie auf der Website: www.desertgold.ca

