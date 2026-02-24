Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.143,49USD pro Feinunze und notiert damit -1,71 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 87,73USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,56 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,99USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,10USD und verzeichnet ein Minus von -0,27 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.772,50USD
|+1,58 %
|Platin
|2.160,00USD
|+0,58 %
|Kupfer London Rolling
|13.181,13USD
|+2,19 %
|Aluminium
|3.095,24PKT
|+0,12 %
|Erdgas
|2,880USD
|-1,23 %
Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling
Mit einem Tages-Plus von +2,19 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.02.26, 17:29 Uhr.