Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.143,49USD pro Feinunze und notiert damit -1,71 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 87,73USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,56 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,99USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,10USD und verzeichnet ein Minus von -0,27 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.772,50 USD +1,58 % Platin 2.160,00 USD +0,58 % Kupfer London Rolling 13.181,13 USD +2,19 % Aluminium 3.095,24 PKT +0,12 % Erdgas 2,880 USD -1,23 %

Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling

Mit einem Tages-Plus von +2,19 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.02.26, 17:29 Uhr.