Koalition ringt um Nachbesserungen an Klinikreform

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition ringt um geplante Nachbesserungen an der umstrittenen Krankenhausreform. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) verwies in Berlin auf laufende Gespräche mit den Ländern. "Wir wollen gerne ein Gesetz, das eine Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat findet", sagte er vor einer Fraktionssitzung. "Wenn es eine Woche länger dauert, dafür aber gemeinsam getragen wird, dann ist das eine gut investierte Woche."

Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis sagte, er bedauere, dass es bei den unionsgeführten Ländern offenbar weiteren internen Abstimmungsbedarf gebe und ein Abschluss des Gesetzes in dieser Woche nicht erreicht werden konnte. Seine Fraktion hätte nach intensiven Verhandlungen mit vorliegenden Änderungen und Entgegenkommen von Bund und Ländern gut leben können. Er betonte, die zentralen Leitplanken der Reform stünden nicht zur Disposition.