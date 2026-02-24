    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    1.700 ukrainische Kriegsverletzte kamen in deutsche Kliniken

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind laut Bundesgesundheitsministerium inzwischen rund 1.700 Kriegsverletzte und Soldaten von dort zu Behandlungen nach Deutschland gekommen. Die Patientinnen und Patienten werden aus der Ukraine geholt und auf Kliniken verteilt, das Ministerium in Berlin mitteilte. Für die Behandlung in Deutschland stehen demnach in diesem Jahr 25 Millionen Euro über Bundesmittel bereit.

    Ressortchefin Nina Warken sagte: "Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist auch im Gesundheitsbereich weiterhin groß." Die zivile Infrastruktur des Landes sei zentrales Ziel unzähliger Angriffe, laut Weltgesundheitsorganisation seien darunter bisher mehr als 2.800 Gesundheitseinrichtungen. "Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine", betonte die CDU-Politikerin.

    Das Ministerium stellte der Ukraine unter anderem auch medizinische Hilfsgüter im Wert von mehr als 76 Millionen Euro zur Verfügung, darunter Schutzanzüge, Beatmungsgeräte und Desinfektionsmittel./sam/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
