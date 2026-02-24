1.700 ukrainische Kriegsverletzte kamen in deutsche Kliniken

BERLIN (dpa-AFX) - Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind laut Bundesgesundheitsministerium inzwischen rund 1.700 Kriegsverletzte und Soldaten von dort zu Behandlungen nach Deutschland gekommen. Die Patientinnen und Patienten werden aus der Ukraine geholt und auf Kliniken verteilt, das Ministerium in Berlin mitteilte. Für die Behandlung in Deutschland stehen demnach in diesem Jahr 25 Millionen Euro über Bundesmittel bereit.

Ressortchefin Nina Warken sagte: "Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist auch im Gesundheitsbereich weiterhin groß." Die zivile Infrastruktur des Landes sei zentrales Ziel unzähliger Angriffe, laut Weltgesundheitsorganisation seien darunter bisher mehr als 2.800 Gesundheitseinrichtungen. "Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine", betonte die CDU-Politikerin.

Das Ministerium stellte der Ukraine unter anderem auch medizinische Hilfsgüter im Wert von mehr als 76 Millionen Euro zur Verfügung, darunter Schutzanzüge, Beatmungsgeräte und Desinfektionsmittel./sam/DP/jha



