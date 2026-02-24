Dax lässt geringfügig nach - Autohersteller im Aufwind

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.986 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Die Verunsicherung im Zollthema bleibt am zweiten Handelstag der Woche groß", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Was die Zölle angeht, lautet die zentrale Frage, wie ein Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union vereinbart werden kann, wenn es nun überhaupt keine Klarheit mehr gibt."





