Der Börsen-Tag
Tech-Aktien zünden Rallye: TecDAX und US-Börsen lassen DAX zurück
Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben: Während der DAX nur leicht vorrückt, sorgen TecDAX und US-Indizes für deutlich mehr Schwung im heutigen Handel.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei vor allem Technologiewerte und der US-Markt für Auftrieb sorgen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX nur leicht im Plus. Er gewinnt aktuell 0,05 Prozent auf 24.987,86 Punkte und tritt damit im Vergleich zu den Nebenwertesegmenten eher auf der Stelle. Der MDAX der mittelgroßen Werte legt um 0,17 Prozent auf 31.394,96 Punkte zu. Noch etwas dynamischer präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Unternehmen steigt um 0,31 Prozent auf 17.887,12 Punkte. Deutlich stärker zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex klettert um 0,79 Prozent auf 3.714,79 Punkte und ist damit heute der Spitzenreiter unter den großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Technologiewerten hin. Auch an der Wall Street überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,65 Prozent auf 49.114,18 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,63 Prozent auf 6.876,26 Punkte. Damit entwickeln sich die US-Indizes aktuell etwas stärker als die großen deutschen Standardwerte, liegen aber in etwa auf Augenhöhe mit der Dynamik im TecDAX. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend positiver Handelstag, mit klaren Akzenten bei Technologie- und US-Werten, während der DAX selbst nur einen sehr moderaten Anstieg verzeichnet.
DAXContinental führt das Indexfeld mit einem Plus von 3,85% an, gefolgt von Symrise (+2,71%) und RWE (+2,09%). Demgegenüber stehen deutliche Verluste bei Fresenius Medical Care (-7,18%), MTU Aero Engines (-6,38%) und Airbus (-3,48%). Die Spannweite zwischen Top- und Flopwerten beträgt damit rund 11,03 Prozentpunkte.
MDAXAIXTRON ist stärkster MDAX-Wert mit einem Zuwachs von 5,11%, gefolgt von Nordex (+3,79%) und Wacker Chemie (+3,40%). Auf der Verliererseite liegen ThyssenKrupp (-6,35%), Redcare Pharmacy (-5,50%) und flatexDEGIRO (-4,05%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beläuft sich auf etwa 11,46 Prozentpunkte.
SDAXElmos Semiconductor springt mit einem Plus von 9,39% deutlich hervor; SFC Energy (+7,54%) und SUESS MicroTec (+7,11%) komplettieren die Tops. Nagarro fällt mit -8,48% am stärksten, dahinter adesso (-5,25%) und Secunet Security Networks (-5,17%). Die Spanne zwischen Best- und Schlechtestem beträgt rund 17,87 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX teilen sich Elmos Semiconductor (+9,39%), SUESS MicroTec (+7,11%) und AIXTRON (+5,11%) die Spitzenpositionen. Nagarro markiert auch hier das Ende mit -8,48%, gefolgt von CANCOM SE (-3,96%) und ATOSS Software (-3,13%). Auch hier liegt die Differenz zwischen Top und Flop bei etwa 17,87 Prozentpunkten.
Dow JonesSalesforce führt den Dow Jones mit +3,65% an, dicht gefolgt von IBM (+3,51%) und The Home Depot (+2,96%). Auf der Verliererseite verzeichnen UnitedHealth Group (-3,37%), American Express (-1,22%) und Travelers Companies (-0,81%) die größten Rückgänge. Die Bandbreite zwischen bester und schlechtester Aktie liegt bei rund 7,02 Prozentpunkten.
S&P 500Keysight Technologies sticht mit einem sehr starken Anstieg von 22,71% heraus; Advanced Micro Devices legt ebenfalls zweistellige Prozentpunkte zu (+6,97%), gefolgt von FactSet (+5,67%). Die schwächsten Werte sind FICO (-5,78%), Molina Healthcare (-5,56%) und CVS Health (-4,16%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt damit etwa 28,49 Prozentpunkte.
