    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Der Börsen-Tag

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tech-Aktien zünden Rallye: TecDAX und US-Börsen lassen DAX zurück

    Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben: Während der DAX nur leicht vorrückt, sorgen TecDAX und US-Indizes für deutlich mehr Schwung im heutigen Handel.

    Der Börsen-Tag - Tech-Aktien zünden Rallye: TecDAX und US-Börsen lassen DAX zurück
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei vor allem Technologiewerte und der US-Markt für Auftrieb sorgen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX nur leicht im Plus. Er gewinnt aktuell 0,05 Prozent auf 24.987,86 Punkte und tritt damit im Vergleich zu den Nebenwertesegmenten eher auf der Stelle. Der MDAX der mittelgroßen Werte legt um 0,17 Prozent auf 31.394,96 Punkte zu. Noch etwas dynamischer präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Unternehmen steigt um 0,31 Prozent auf 17.887,12 Punkte. Deutlich stärker zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex klettert um 0,79 Prozent auf 3.714,79 Punkte und ist damit heute der Spitzenreiter unter den großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Technologiewerten hin. Auch an der Wall Street überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,65 Prozent auf 49.114,18 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,63 Prozent auf 6.876,26 Punkte. Damit entwickeln sich die US-Indizes aktuell etwas stärker als die großen deutschen Standardwerte, liegen aber in etwa auf Augenhöhe mit der Dynamik im TecDAX. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend positiver Handelstag, mit klaren Akzenten bei Technologie- und US-Werten, während der DAX selbst nur einen sehr moderaten Anstieg verzeichnet.

    DAX

    Continental führt das Indexfeld mit einem Plus von 3,85% an, gefolgt von Symrise (+2,71%) und RWE (+2,09%). Demgegenüber stehen deutliche Verluste bei Fresenius Medical Care (-7,18%), MTU Aero Engines (-6,38%) und Airbus (-3,48%). Die Spannweite zwischen Top- und Flopwerten beträgt damit rund 11,03 Prozentpunkte.

    MDAX

    AIXTRON ist stärkster MDAX-Wert mit einem Zuwachs von 5,11%, gefolgt von Nordex (+3,79%) und Wacker Chemie (+3,40%). Auf der Verliererseite liegen ThyssenKrupp (-6,35%), Redcare Pharmacy (-5,50%) und flatexDEGIRO (-4,05%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beläuft sich auf etwa 11,46 Prozentpunkte.

    SDAX

    Elmos Semiconductor springt mit einem Plus von 9,39% deutlich hervor; SFC Energy (+7,54%) und SUESS MicroTec (+7,11%) komplettieren die Tops. Nagarro fällt mit -8,48% am stärksten, dahinter adesso (-5,25%) und Secunet Security Networks (-5,17%). Die Spanne zwischen Best- und Schlechtestem beträgt rund 17,87 Prozentpunkte.

    TecDAX

    Im TecDAX teilen sich Elmos Semiconductor (+9,39%), SUESS MicroTec (+7,11%) und AIXTRON (+5,11%) die Spitzenpositionen. Nagarro markiert auch hier das Ende mit -8,48%, gefolgt von CANCOM SE (-3,96%) und ATOSS Software (-3,13%). Auch hier liegt die Differenz zwischen Top und Flop bei etwa 17,87 Prozentpunkten.

    Dow Jones

    Salesforce führt den Dow Jones mit +3,65% an, dicht gefolgt von IBM (+3,51%) und The Home Depot (+2,96%). Auf der Verliererseite verzeichnen UnitedHealth Group (-3,37%), American Express (-1,22%) und Travelers Companies (-0,81%) die größten Rückgänge. Die Bandbreite zwischen bester und schlechtester Aktie liegt bei rund 7,02 Prozentpunkten.

    S&P 500

    Keysight Technologies sticht mit einem sehr starken Anstieg von 22,71% heraus; Advanced Micro Devices legt ebenfalls zweistellige Prozentpunkte zu (+6,97%), gefolgt von FactSet (+5,67%). Die schwächsten Werte sind FICO (-5,78%), Molina Healthcare (-5,56%) und CVS Health (-4,16%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt damit etwa 28,49 Prozentpunkte.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Tech-Aktien zünden Rallye: TecDAX und US-Börsen lassen DAX zurück Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben: Während der DAX nur leicht vorrückt, sorgen TecDAX und US-Indizes für deutlich mehr Schwung im heutigen Handel.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     