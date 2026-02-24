Expeditors International of Washington Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 24.02.2026

Mit einer Performance von -7,36 % musste die Expeditors International of Washington Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Expeditors International of Washington Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,36 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Expeditors International of Washington ist ein führendes Logistikunternehmen, das umfassende Supply-Chain-Lösungen bietet. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen IT-Lösungen hebt es sich von Konkurrenten wie DHL und Kuehne + Nagel ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Expeditors International of Washington in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Expeditors International of Washington Aktie damit um -6,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Expeditors International of Washington einen Rückgang von -1,42 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

Expeditors International of Washington Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,18 % 1 Monat -5,44 % 3 Monate +1,97 % 1 Jahr +13,96 %

Informationen zur Expeditors International of Washington Aktie

Es gibt 134 Mio. Expeditors International of Washington Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,10 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Expeditors International of Washington, Inc. (NYSE: EXPD) today announced fourth quarter 2025 financial results, including the following comparisons to the same quarter of 2024: Diluted Net Earnings Attributable to Shareholders per share (EPS1) …

Expeditors International of Washington, Inc. (NYSE: EXPD) today announced that on February 23, 2026, its Board of Directors authorized a new share repurchase program that permits the repurchase of up to $3 billion of the Company's common stock. The …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

A.P. Moeller - Maersk (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. DHL Group notiert im Minus, mit -0,77 %. Fedex notiert im Plus, mit +0,66 %. United Parcel Service Registered (B) legt um +0,51 % zu Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -1,02 %.

Expeditors International of Washington Aktie jetzt kaufen?

Ob die Expeditors International of Washington Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expeditors International of Washington Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.