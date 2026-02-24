Jost Werke will sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen
- Kapitalerhöhung: bis 10% · 1,49 Mio Aktien neu
- Angebot nur an Institute via beschl. Verfahren
- Erlös für Akquisitionen; Aktie -8% auf Tradegate
NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke will sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Geld beschaffen. Es sei eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage geplant, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Das Grundkapital werde um bis zu zehn Prozent erhöht. Dabei sei die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien geplant. Die Papiere sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden. Der Nettoerlös soll laut Jost die finanzielle Flexibilität des Konzerns weiter erhöhen, um im Einklang mit der Strategie "Ambition 2030" weitere wertsteigernde Akquisitionen umzusetzen. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um acht Prozent ab.
Jost sehe attraktive Opportunitäten im Off-Highway-Bereich. Diese könnten die globale Präsenz des Konzerns und das Kundenangebot stärken, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes Umsatzprofil sowie die Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus stehe, hieß es weiter./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,07 % und einem Kurs von 61,90 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -6,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 937,21 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +1,61 %/+35,48 % bedeutet.
