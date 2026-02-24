ICANN startet Universal Acceptance-Lehrplanprogramm und fördert ein mehrsprachiges Internet
Akademische Einrichtungen in Bahrain, Indien und Mexiko bieten UA-Lehrplan an
LOS ANGELES, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) gab heute den Start ihres Universal Acceptance (UA)-Curriculum-Programms bekannt. UA ist eine technische Notwendigkeit für ein mehrsprachiges Internet und stellt sicher, dass alle gültigen Domänennamen und zugehörigen E-Mail-Adressen von allen internetfähigen Anwendungen, Geräten und Systemen unabhängig von Schrift, Sprache oder Zeichenlänge verwendet werden können.
Das UA-Curriculum-Programm ermöglicht es akademischen Einrichtungen, Themen wie Internationalized Domain Names (IDNs), Email Address Internationalization (EAI) und UA kostenlos in relevante Studiengänge zu integrieren. ICANN arbeitet mit den Universitäten zusammen, um Schulungen für die Lehrkräfte durchzuführen und diese Themen in neue oder bestehende Kurse zu integrieren. Drei akademische Einrichtungen haben Vereinbarungen mit ICANN unterzeichnet und integrieren derzeit den UA-Lehrplan in ihr Lehrangebot.
American University of Bahrain (AUBH): „Wir sind stolz darauf, diese Vereinbarung mit ICANN zu unterzeichnen, da sie einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Universität zur Stärkung
ihrer Position als führende akademische Einrichtung in den Bereichen Informatik und fortschrittliche digitale Technologien darstellt", sagte Dr. Marwan Hameed, Dekan des College of Engineering
and Computing an der American University of Bahrain. „Die Integration des Universal Acceptance-Lehrplans in unsere Studiengänge erhöht die Bereitschaft unserer Absolventen, mit den raschen
Veränderungen in der Internet- und Technologielandschaft Schritt zu halten, und eröffnet ihnen gleichzeitig breitere Möglichkeiten, zur Entwicklung beizutragen."
- Universidad Modelo: „An der Universidad Modelo teilen wir die Idee der Integration aller, und das Internet hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Vision zu verwirklichen und daran teilzuhaben", sagte Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel, akademischer Koordinator des Silvio Zavala Forschungszentrums an der Universität Modelo. „Unser Motto lautet ‚Para Si, Para Todos', ganz im Sinne der ICANN-Vision eines einzigen, weltweit interoperablen Internets für alle."