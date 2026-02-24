JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 90,75 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 233,83 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -15,14 %/-0,82 % bedeutet.