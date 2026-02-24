ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken
- Manager: starke Dynamik; Marktanteile steigen.
- Kapitalstr./Wasser/Babynahrung China/Rohstoffe
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Manager hätten eine starke Dynamik des Lebensmittelkonzerns angemerkt - mit einem sich verbessernden Trend bei den Marktanteilen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze das Wachstumsziel des Lebensmittelkonzerns. Unter anderem sei noch über die Kapitalstruktur, die Zukunft des Wassergeschäfts, das Babynahrungs-Geschäft in China und Rohmaterialpreise gesprochen worden./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:21 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 90,75 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 233,83 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -15,14 %/-0,82 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro
Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
