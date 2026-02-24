    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    AKTIE IM FOKUS 3

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie sackt stark nach Zahlen, Schluss 371,10€.
    • LBBW sieht Chance, Kursziel 440 Euro attraktiv
    • Sorgen um Margen und FCF trotz Ersatzteil-Boom
    AKTIE IM FOKUS 3 - Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    (neu: Schlusskurs, LBBW sieht Chance)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erwartung sinkender Margen bei MTU und das vor rund einer Woche erreichte Rekordhoch von über 400 Euro passen für Anleger aktuell offenbar nicht richtig zusammen. Zur Vorlage der Geschäftszahlen am Dienstag samt den in Aussicht gestellten Zielen sackte der Aktienkurs des Triebwerksbauers kräftig ab. Ein Analyst sah darin aber eine Chance für Anleger.

    Am Nachmittag fiel das Papier um bis zu acht Prozent und erreichte mit 365,50 Euro den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Der Kurs erholte sich dann etwas, die Aktie schloss aber noch mit 6,6 Prozent im Minus bei 371,10 Euro. Sie fand dabei Unterstützung an der 200-Tage-Durchschnittslinie, die den längerfristigen Trend signalisiert. Vom Jahresplus, das am vergangenen Mittwoch in der Spitze noch knapp 14 Prozent betragen hatte, sind aber nur noch 4,5 Prozent übrig.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MTU Aero Engines AG!
    Short
    420,47€
    Basispreis
    4,97
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    347,97€
    Basispreis
    2,71
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Fokus der Analysten standen vor allem die operative Gewinn- und Barmittelentwicklung. Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gab sich dann aber am Nachmittag in seiner Studie weiter optimistisch für den Triebwerksbauer. Der Ausblick auf das laufende Jahr klinge nach profitablem Wachstum und die Aktien wirkten nach dem Rücksetzer jetzt wieder attraktiv bewertet. Mit seinem unveränderten Kursziel von 440 Euro glaubt der Experte an weitere Rekorde. Die bisherige Bestmarke hatte vor wenigen Tagen 404,80 Euro betragen.

    Ross Law von der US-Bank Morgan Stanley hatte zuvor resümiert, dass die für 2025 gemeldeten Ergebnisse und der Ausblick etwa im erwarteten Rahmen gelegen hätten. "Die Diskussionen über den Anteil des Ersatzteilgeschäfts, die Nachhaltigkeit der Margen und die Erwirtschaftung freier Barmittel (FCF) setzen sich unterdessen fort."

    Milene Kerner von der britischen Bank Barclays verwies vor allem auf die strukturelle Diskrepanz zwischen der ausgewiesenen Profitabilität und den letztlich ankommenden Barmitteln. So habe das vierte Quartal von MTU erneut die fortgesetzten "Übergewinne" aus dem Ersatzteilgeschäft im Bereich Getriebefan-Triebwerke (GTF) verdeutlicht, während das FCF-Ziel 2026 zugleich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sei. Die Ansicht teilt wohl auch RBC-Analyst Mark Fielding, denn er überarbeitete inzwischen seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 nach oben, senkte zugleich aber leicht seine FCF-Prognose in diesem Jahr.

    Während der Telefonkonferenz von MTU sei es vor allem um die Ziele für 2026 gegangen, schrieb er zudem. So impliziere die Prognose für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft ein organisches Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich, im Vergleich zu einem konzernweit erwarteten bereinigten operativen Ergebniswachstum von nur etwa 4 Prozent. Neben Belastungen für die Marge verwies der RBC-Analyst zudem auf Gegenwind durch Wechselkurse, wobei MTU diesbezüglich aber seiner Ansicht nach "übertrieben vorsichtig" ist, da ein Wechselkurs von 1,20 US-Dollar je Euro zugrunde gelegt werde.

    2030 will MTU außerdem - wie bereits mitgeteilt - einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro erwirtschaften, wovon 14,5 bis 15,5 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben sollen. Allerdings lag diese Marge im vergangenen Jahr mit 15,5 Prozent bereits am oberen Ende der nun vom neuen Vorstandschef Johannes Bussmann angegebenen Spanne. Auch dies kam nicht überall gut an./ck/tih/he

    MTU Aero Engines

    -6,32 %
    -7,23 %
    -3,05 %
    +13,69 %
    +29,36 %
    +70,92 %
    +103,22 %
    +390,45 %
    +1.625,21 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,47 % und einem Kurs von 371,7 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -7,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,94 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 431,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -0,62 %/+34,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über MTU Aero Engines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 3 Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch Die Erwartung sinkender Margen bei MTU und das vor rund einer Woche erreichte Rekordhoch von über 400 Euro passen für Anleger aktuell offenbar nicht richtig zusammen. Zur Vorlage der Geschäftszahlen am Dienstag samt den in Aussicht gestellten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     