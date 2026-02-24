ANALYSE-FLASH
Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
- Barclays belässt RWE auf Overweight, Ziel 60€.
- Handelsblatt: RWE-Vorschläge dürften positiv.
- Investoren unterschätzen RWEWachstumspotenzial
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 52,54 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,86 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,25 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +4,25 %/+15,62 % bedeutet.
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Guten Morgen!
Quelle: https://www.rwe.com/investor-relations/rwe-aktie/aktie-im-ueberblick/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/aktienrueckkauf-2025/
Die RWE AG beabsichtigt, im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 2. Dezember 2025 bis zu 700.476 Stammaktien der RWE AG zu erwerben, um Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen.