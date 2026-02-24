    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX -1,87% auf 5.708,73; ATXPrime -1,72% Börse
    • Wienerberger übernimmt Italcer; Aktie-7,9% Kurs
    • Trump-Rede zu Zöllen erwartet; Goolsbee zögert
    Aktien Wien Schluss - ATX gibt nach
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 1,87 Prozent auf 5.708,73 Punkte nach. Der ATX Prime sank um 1,72 Prozent auf 2.838,55 Punkte. Die europäischen Leitbörsen dagegen gingen mehrheitlich mit Gewinnen in den Feierabend. Wienerberger standen nach Bekanntgabe einer Übernahme unter Druck.

    Investoren erhoffen sich von der in der Nacht auf Mittwoch angesetzten Rede von US-Präsident Donald Trump Hinweise auf die künftige Zollpolitik der US-Regierung. "Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank. Der Stratege schließt nicht aus, dass unterm Strich die Höhe der Zölle in diesem Jahr zurückgeht, verglichen mit dem Vorjahr.

    Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten die Märkte kaum. Das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde der Indikator vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.

    US-Notenbanker Austan Goolsbee will trotz Spielraums für Zinssenkungen im laufenden Jahr nichts überstürzen. "Ich bin optimistisch, dass es bis Ende 2026 angebracht wäre, den Leitzins um einige weitere Stufen zu senken", sagte der Chef des Notenbankbezirks Chicago.

    Wienerberger gab einen Zukauf in Südeuropa bekannt. Der Baustoffkonzern baut sein Renovierungsgeschäft aus und übernimmt die Italcer-Gruppe, einen Erzeuger von Keramikprodukten mit Standorten in Italien und Spanien. Das Unternehmen stellt sich zudem auf ein weiterhin schwieriges Umfeld im Wohnungsbau ein. Die Übernahme der Italcer-Gruppe stärkt Wienerbergers Position im weniger konjunkturabhängigen Sanierungsmarkt und wirkt sich bereits im Geschäftsjahr 2026 wertsteigernd aus, merkten dazu Analysten der Erste Group Research an. Wienerberger mussten aufgrund des zurückhaltenden Ausblicks aber starke Abschläge von 7,9 Prozent hinnehmen.

    Die Indizes wurden in Wien auch von den schwergewichteten Bankenwerten hinuntergezogen. Erste Group gaben zum Handelsschluss 3,9 Prozent nach, Bawag 3,2 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) 2,3 Prozent. Auch das Schwergewicht OMV verlor 0,5 Prozent.

    Angeführt wurde das ATX Prime-Segment von Addiko Bank, die 3,4 Prozent gewannen. Dahinter folgten Mayr-Melnhof mit plus 2,4 Prozent. Mit plus 1,8 Prozent performten auch AT&S gut./moe/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 93,30 auf Tradegate (24. Februar 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 18,16 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.




