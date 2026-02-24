    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    AKTIE IM FOKUS

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jost Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien nach Börsenschluss stark -8% bei TG 62€.
    • Kapitalerhöhung bis 1,49 Mio Aktien, +10% Ziel
    • Neue Anteile nur für institutionelle Investoren
    AKTIE IM FOKUS - Jost Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kapitalerhöhung hat am Dienstag die Aktien der Jost Werke nachbörslich stark unter Druck gesetzt. Auf der Plattform Tradegate verloren sie zunächst bis zu 8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wechselten sie dann mit 62 Euro den Besitzer, was 5,2 Prozent unter dem offiziellen Handel war. Dieser hatte auf Xetra mit 65,40 Euro schon mit einem Minus von 0,8 Prozent geendet. In den Tagen zuvor hatten die Papiere mit 67,80 Euro ein Rekordhoch verbucht.

    Diesen Zeitpunkt nutzt das Unternehmen nun, um sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für das Strategieprogramm "Ambition 2030" zu beschaffen. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien auf bis zu zehn Prozent erhöht werden. Die neuen Anteile sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden./tih/jha/

    JOST Werke

    -5,92 %
    -6,67 %
    -5,79 %
    +33,00 %
    +34,91 %
    +19,89 %
    +42,67 %
    +115,29 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,92 % und einem Kurs von 62,00 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -6,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 937,21 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +1,61 %/+35,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu JOST Werke - JST400 - DE000JST4000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über JOST Werke. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Jost Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung Eine Kapitalerhöhung hat am Dienstag die Aktien der Jost Werke nachbörslich stark unter Druck gesetzt. Auf der Plattform Tradegate verloren sie zunächst bis zu 8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wechselten sie dann mit 62 Euro …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     