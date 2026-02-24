AKTIE IM FOKUS
Jost Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung
- Aktien nach Börsenschluss stark -8% bei TG 62€.
- Kapitalerhöhung bis 1,49 Mio Aktien, +10% Ziel
- Neue Anteile nur für institutionelle Investoren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kapitalerhöhung hat am Dienstag die Aktien der Jost Werke nachbörslich stark unter Druck gesetzt. Auf der Plattform Tradegate verloren sie zunächst bis zu 8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wechselten sie dann mit 62 Euro den Besitzer, was 5,2 Prozent unter dem offiziellen Handel war. Dieser hatte auf Xetra mit 65,40 Euro schon mit einem Minus von 0,8 Prozent geendet. In den Tagen zuvor hatten die Papiere mit 67,80 Euro ein Rekordhoch verbucht.
Diesen Zeitpunkt nutzt das Unternehmen nun, um sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für das Strategieprogramm "Ambition 2030" zu beschaffen. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien auf bis zu zehn Prozent erhöht werden. Die neuen Anteile sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,92 % und einem Kurs von 62,00 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -6,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 937,21 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +1,61 %/+35,48 % bedeutet.
