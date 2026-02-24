DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,02 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um -1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,14 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 49,20 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+31,58 % bedeutet.