DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Fair Value Danone auf 88 € Kaufen
- Gute Jahreszahlen und 2026-Ziele im Rahmen ok.
- Schwäche: Nordamerika; Gesundheitssegment Top.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie gute Geschäftsjahreszahlen und Zielsetzungen für 2026 im Erwartungsrahmen. Der einzige Schwachpunkt sei das Nordamerika-Geschäft gewesen. Mit dem Portfolio im Gesundheitssegment liege der Konzern "voll im Konsumententrend"./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,02 auf Tradegate (24. Februar 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um -1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,14 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 49,20 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+31,58 % bedeutet.
