Mit Antimon, Kupfer und Gold trifft dieses Unternehmen gleich mehrere Megatrends

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 25.02.2026, 05:43 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Antimon hat sich vom weithin unbekannten Metall zu einem strategisch wichtigen Rohstoff entwickelt, weil er nicht nur in Batterien, Halbleitern und Flammschutzmitteln unverzichtbar ist, sondern vor allem auch in militärischen und sicherheitsrelevanten Technologien wie panzerbrechender Munition, Nachtsichtgeräten und anderen Verteidigungssystemen.

Diese Bedeutung macht Antimon zu einem kritischen Mineral, dessen Sicherung in geopolitisch angespannten Zeiten, wie beispielsweise den aktuellen Spannungen zwischen den USA und dem Iran und der weltweiten Debatten über Versorgungssicherheit, als Teil nationaler Sicherheitsstrategien gilt. Da der globale Markt stark von wenigen Förderländern dominiert wird, wächst der Druck auf westliche Nationen, alternative Lieferketten aufzubauen, um Abhängigkeiten zu reduzieren und strategische Resilienz zu stärken. Und genau hier könnte ein Blick auf GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) lohnen!

GoldMining: Gold, Kupfer und Antimon!

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) fokussiert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Ausbau von Goldprojekten in Nord- und Südamerika. Dank einer konsequenten und disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt das Unternehmen über ein breit gefächertes fortgeschrittenes Portfolio von Gold- sowie Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Darüber hinaus hält GoldMining strategische Beteiligungen vonrund 21,5 Mio. Aktien an Gold Royalty Corp., 9,9 Mio. Aktien an U.S. GoldMining Inc. sowie 19 Mio. Aktien an NevGold Corp.

Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens zählen unter anderem das La Mina Gold-Projekt in Kolumbien, das São Jorge-Gold-Projekt in Brasilien, das Yellowknife Gold-Projekt in Kanada sowie das Crucero Gold-Antimon-Projekt in Peru.

Quelle: Gold Mining Inc.

Insgesamt beziffert GoldMining (WKN: A2DHZ0) sein globales Ressourcenportfolio auf 13,15 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie gemessen & angezeigt sowie auf weitere 9,02 Mio. Unzen Goldäquivalent im abgeleitet-Bereich, wobei bestimmte ausgegliederte Beteiligungen nicht berücksichtigt sind.

GoldMining zieht den Antimon-Joker!

Erst kürzlich hat GoldMining (WKN: A2DHZ0) ein Update der Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein zu 100 % gehörendes Crucero-Projekt in Peru veröffentlicht. Die aktualisierte Schätzungzeigt nun in der angezeigten-Kategorie 42,7 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalte von 1,26 g/t AuEq (Goldäquivalent), was 1,74 Mio. Unzen Goldäquivalent entspricht. Im abgeleiteten-Bereich sind 34,9 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t AuEq für 1,04 Mio. Unzen Goldäquivalentausgewiesen.

Hochinteressant dabei: erstmals wurde Antimon (Sb) in die Schätzung aufgenommen, das etwa 25 % der angezeigten- und 29 % der abgeleiteten-Goldäquivalent-Unzen beiträgt. Gegenüber der vorherigen Schätzung aus 2017 ist die Zahl der angezeigten-Goldäquivalent-Unzen um rund 75 % gestiegen. Die MRE beruht auf einem konzeptionellen Tagebau-Modell mit langfristigen Durchschnittspreisen von 3.110 USD pro Unze Gold und 28.700 USD pro Tonne Antimon.

Quelle: Gold Mining Inc.

Alastair Still, CEO von GoldMining (WKN: A2DHZ0), kommentierte die MRE entsprechend erfreut:

„Wir freuen uns, die Mineralressourcenschätzung für Crucero aktualisiert zu haben, in die erstmals Antimon aufgenommen wurde, ein Metall, das weltweit für seine strategische Bedeutung anerkannt ist. Auf Goldäquivalentbasis haben wir die angezeigten Ressourcen um etwa 75 % erweitert, wobei wir einen langfristigen durchschnittlichen Goldpreis von 3.110 US-Dollar pro Unze zugrunde gelegt haben, der deutlich unter den aktuellen Spotpreisen von über 5.000 US-Dollar pro Unze liegt. Wir waren schon immer vom Explorationspotenzial in Crucero überzeugt, aber jetzt haben wir durch die Identifizierung und Quantifizierung der Antimonmineralisierung, die zusammen mit Gold vorkommt, eine neue Möglichkeit aufgezeigt, den Wert des Projekts weiter zu steigern.“

São Jorge zeigt deutliches Erweiterungspotenzial!

Ende Januar berichtete GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) bereits über weitere Analyseergebnisse aus dem 2025er Bohrprogramm auf dem zu 100 % im Eigentum stehenden São-Jorge-Projekt im Tapajós-Goldbezirk im Bundesstaat Pará, Brasilien.

Das Diamantkernbohrprogramm umfasste 3.862 m und zielte darauf ab, die bekannte Mineralressource in der Tiefe sowie entlang des Streichens zu erweitern und frühere RC-Bohrergebnisse zu bestätigen, die neue Goldziele innerhalb eines Radius von 2 km um die Lagerstätte identifiziert hatten. Ein bedeutendes Ergebnis stammt aus Bohrloch SJD-136-25, das 19 m mit 1,00 g/t Gold ab einer Tiefe von 425 m durchschnitten hat, eingebettet in eine breitere Zone von 73 m mit 0,54 g/t Gold ab 422 m Tiefe. Dieses Bohrloch liegt unterhalb der bestehenden Tagebau-Ressourcenhülle und zählt zu den bislang tiefsten Abschnitten des Projekts. Weitere Ergebnisse umfassen 3 m mit 1,10 g/t Gold ab 10 m Tiefe sowie 1 m mit 1,15 g/t Gold ab 45 m Tiefe aus Bohrloch SJD-133-25 im nordwestlichen Erweiterungsbereich der Lagerstätte.

Quelle: Gold Mining Inc.

Zusätzlich bestätigten im Jahr 2025 erhobene Induced-Polarisation-(IP-) Daten eine ausgeprägte IP-Anomalie (Chargeability) beim Ziel William South, die in ihrer Größenordnung der bekannten IP-Signatur der São-Jorge-Lagerstätte ähnelt. Diese Anomalie erstreckt sich über mehr als 1 km und liegt etwa 2 km von der bestehenden Lagerstätte entfernt. Gezielte Bohrungen in diesem Bereich sind für das laufende Jahr geplant.

Insgesamt unterstreichen die bisherigen Explorationsergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung der bekannten Lagerstätte in der Tiefe und entlang des Streichens sowie für neue Entdeckungen innerhalb des 46.000 Hektar großen Projektgebiets.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-pote ...

Fazit: GoldMining gewinnt strategisch an Bedeutung!

Mit einem großen, diversifizierten Goldportfolio, der erstmaligen signifikanten Einbindung von Antimon im Crucero-Projekt und vielversprechenden Explorationserfolgen in São Jorge positioniert sich GoldMining (WKN: A2DHZ0) nicht nur als Goldentwickler, sondern zunehmend auch als potenzieller Profiteur strategischer Rohstofftrends. Gerade diese Kombination aus Größenordnung, Projektvielfalt und geopolitisch relevanten Metallen verleiht dem Unternehmen eine zusätzliche, langfristig interessante Perspektive.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: GoldMining, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 24.02.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate). Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten: eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.