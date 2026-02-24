Koalition einig über Reform von Heizungsgesetz
Für Sie zusammengefasst
- Schwarzrot einigt sich auf Heizungsgesetz jetzt
- Union und SPD planen gemeinsamen Auftritt bald.
- Eckpunkte für Reform des Heizungsgesetzes jetzt.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich auf Eckpunkte für eine Reform des Heizungsgesetzes geeinigt. Das geht aus einer Einladung zu einem gemeinsamen Auftritt der Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD hervor./hoe/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen