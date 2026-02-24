Salesforce - Aktie zieht deutlich an - 24.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von +4,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salesforce Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 157,52€, mit einem Plus von +4,35 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,26 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um -4,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salesforce einen Rückgang von -33,17 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,96 % 1 Monat -21,42 % 3 Monate -23,26 % 1 Jahr -48,81 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,43 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben: Während der DAX nur leicht vorrückt, sorgen TecDAX und US-Indizes für deutlich mehr Schwung im heutigen Handel.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,61 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,74 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,97 %. SAP verliert -0,14 %

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.