    Internationale Expertenjury enthüllt die Shortlist für den Lionel-Gelber-Preis 2026

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    TORONTO, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine internationale Jury aus Praktikern, Journalisten und Wissenschaftlern hat die Auswahlliste für den Lionel-Gelber-Preis 2026 bekannt gegeben. Mit dem Preis wird das weltweit beste, in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Angelegenheiten ausgezeichnet, das aus den folgenden fünf Titeln ausgewählt wird: 

    Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto
    • Kapitalismus: Eine globale Geschichte von Sven Beckert (Penguin Press)
    • Haus von Huawei: Die geheime Geschichte von Chinas mächtigstem Unternehmen von Eva Dou (Portfolio)
    • Wie der Fortschritt endet: Technologie, Innovation und das Schicksal der Nationen von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)
    • König der Könige: Die iranische Revolution: Eine Geschichte von Hybris, Verblendung und katastrophaler Fehlkalkulation von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)
    • Historisch denken: Ein Leitfaden für Staatskunst und Strategie von Francis J. Gavin (Yale University Press)

    „Die von der Jury getroffene Auswahl zeigt das breite Spektrum der Kräfte, die den menschlichen Fortschritt beeinflussen", sagte Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preises. „Diese Bücher zeigen, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um Möglichkeiten für die Zukunft zu erkennen."

    Die diesjährige Auswahlliste wurde von der Jury des Lionel-Gelber-Preises 2026 ausgewählt: Prof. Janice Gross Stein (Juryvorsitz), Prof. John Bew (London), Prof. Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) und Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

    Bekanntgabe des Gewinners:
    Der Gewinner wird auf am 30. März 2026 bekannt gegeben. Der siegreiche Autor wird an einer hybriden Veranstaltung teilnehmen, die von der Munk School of Global Affairs & Public Policy am 15. April 2026 ausgerichtet wird. 

    Informationen zum Lionel Gelber Prize:
    Der Lionel Gelber Prize ist ein Literaturpreis für das weltweit beste Sachbuch über internationale Angelegenheiten in englischer Sprache und wurde 1989 von dem kanadischen Diplomaten Lionel Gelber ins Leben gerufen. Der Preisträger erhält ein Preisgeld von 50.000 CAD. Der Preis wird jährlich von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der University of Toronto überreicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ oder folgen Sie @gelberprize auf X und Facebook.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
