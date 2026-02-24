Internationale Expertenjury enthüllt die Shortlist für den Lionel-Gelber-Preis 2026

TORONTO, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine internationale Jury aus Praktikern, Journalisten und Wissenschaftlern hat die Auswahlliste für den Lionel-Gelber-Preis 2026 bekannt gegeben. Mit dem Preis wird das weltweit beste, in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Angelegenheiten ausgezeichnet, das aus den folgenden fünf Titeln ausgewählt wird:

Kapitalismus: Eine globale Geschichte von Sven Beckert (Penguin Press)

von Sven Beckert (Penguin Press) Haus von Huawei: Die geheime Geschichte von Chinas mächtigstem Unternehmen von Eva Dou (Portfolio)

von Eva Dou (Portfolio) Wie der Fortschritt endet: Technologie, Innovation und das Schicksal der Nationen von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press) König der Könige: Die iranische Revolution: Eine Geschichte von Hybris, Verblendung und katastrophaler Fehlkalkulation von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart) Historisch denken: Ein Leitfaden für Staatskunst und Strategie von Francis J. Gavin (Yale University Press)

„Die von der Jury getroffene Auswahl zeigt das breite Spektrum der Kräfte, die den menschlichen Fortschritt beeinflussen", sagte Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preises. „Diese Bücher zeigen, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um Möglichkeiten für die Zukunft zu erkennen."

Die diesjährige Auswahlliste wurde von der Jury des Lionel-Gelber-Preises 2026 ausgewählt: Prof. Janice Gross Stein (Juryvorsitz), Prof. John Bew (London), Prof. Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) und Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Bekanntgabe des Gewinners :

Der Gewinner wird auf am 30. März 2026 bekannt gegeben. Der siegreiche Autor wird an einer hybriden Veranstaltung teilnehmen, die von der Munk School of Global Affairs & Public Policy am 15. April 2026 ausgerichtet wird.