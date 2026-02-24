    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    UN-Vollversammlung fordert Waffenruhe und Frieden in Ukraine

    • UN fordert sofortige bedingungslose Waffenruhe
    • Abstimmung: 107 Ja, 12 Nein, 51 Enthaltungen!!
    • Guterres: Krieg 'Schandfleck'; Verhandlungen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung in New York per Resolution eine sofortige Waffenruhe und einen anhaltenden Frieden gefordert. 107 Mitgliedsländer stimmten in New York für das Papier, darunter auch Deutschland. 12 stimmten dagegen, 51 enthielten sich.

    Die Resolution ruft unter anderem zu einer "sofortigen, kompletten und bedingungslosen Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine auf und fordert einen auf internationalem Recht basierenden "umfassenden, fairen und anhaltenden Frieden".

    Auch der UN-Sicherheitsrat wollte sich zum Jahrestag noch mit dem Thema beschäftigen. UN-Generalsekretär António Guterres hatte bereits im Vorfeld zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand aufgerufen und den Krieg als "Schandfleck für unser kollektives Bewusstsein" bezeichnet.

    Russland hatte am 24. Februar 2022 eine Invasion des Nachbarlands begonnen. An der Front und bei Angriffen auf ukrainische Städte sind Zehntausende Menschen getötet oder verletzt worden, Millionen flohen ins Ausland. Zwar verhandeln die Ukraine und Russland inzwischen unter Vermittlung der USA, doch ist kein Ende der Kämpfe in Sicht./cah/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
