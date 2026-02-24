UN-Vollversammlung fordert Waffenruhe und Frieden in Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung in New York per Resolution eine sofortige Waffenruhe und einen anhaltenden Frieden gefordert. 107 Mitgliedsländer stimmten in New York für das Papier, darunter auch Deutschland. 12 stimmten dagegen, 51 enthielten sich.

Die Resolution ruft unter anderem zu einer "sofortigen, kompletten und bedingungslosen Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine auf und fordert einen auf internationalem Recht basierenden "umfassenden, fairen und anhaltenden Frieden".