    Gewinne vor Trump-Rede - Entspannung beim KI-Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien legen merklich zu durch KI-Boom laut
    • Anthropic beruhigt Markt Softwarewerte steigen
    • AMD liefert Chips an Meta Aktien rasant oben!!
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 1,0 Prozent auf 49.266 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 6.894 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 24.987 Punkte nach oben.

    Für Entspannung sorgte die Nachricht, dass das KI-Startup Anthropic die Reichweite seines Chatbots Claude ausweiten wird, um Partnerschaften im Software- und Dienstleistungssektor aufzubauen. Tags zuvor hatten die Aktien einiger großer IT-Unternehmen unter einer anderen Anthropic-Ankündigung gelitten, die als Bedrohung für ihre Geschäfte angesehen wurde.

    Die heutige Botschaft des OpenAI-Konkurrenten Anthropic, dass sie helfen und nicht schaden wollen, trage zu einer recht gesunden Erholungsrally im Softwarebereich bei, kommentierte Adam Crisafulli vom Finanzanalyse-Unternehmen Vital Knowledge. So verbuchten die Papiere von Factset , Thompson Reuters und Adobe Kursgewinne zwischen 4,0 und 12,3 Prozent.

    Der Chipkonzern AMD wird den Facebook-Konzern Meta mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Im Rahmen des Geschäfts kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten um 9,9 Prozent nach oben, Meta-Titel stiegen um 0,3 Prozent.

    Die Aktien von Home Depot gewannen 2,1 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Rückgang prognostiziert.

    Die Aktien von Eli Lilly verloren 1,2 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für seine Abnehmpräparate Ozempic und Wegovy angekündigt.

    Die Anteile von Keysight Technologies sprangen um 22 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- sowie Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen./edh/he

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 218,1 auf Tradegate (24. Februar 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -22,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 111,47 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,50DKK. Von den letzten 6 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +660,92 %/+1.117,47 % bedeutet.




