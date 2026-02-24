Börsen Update USA - 24.02. - US Tech 100 stark +1,14 %

Der Dow Jones steht bei 49.252,49 PKT und gewinnt bisher +0,94 %.

Top-Werte: Salesforce +5,03 %, Amazon +2,48 %, The Home Depot +2,37 %, IBM +2,28 %, Apple +2,14 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,67 %, Verizon Communications -0,36 %, McDonald's -0,17 %, Travelers Companies -0,10 %, Amgen -0,09 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.976,27 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +11,90 %, Advanced Micro Devices +9,64 %, Intel +5,83 %, Constellation Energy +5,27 %, Synopsys +4,76 %

Flop-Werte: Western Digital -3,76 %, Texas Instruments -3,34 %, Seagate Technology Holdings -2,11 %, Palo Alto Networks -1,71 %, Broadcom -1,48 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.891,82 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +9,64 %, FactSet Research Systems +7,41 %, Domino's Pizza +6,87 %, Keysight Technologies +6,60 %, United Airlines Holdings +6,28 %

Flop-Werte: Expeditors International of Washington -8,46 %, SanDisk Corporation -6,29 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -5,33 %, Molina Healthcare -4,22 %, Western Digital -3,76 %