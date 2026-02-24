Ferrari - Aktienkurs springt nach oben +4,19 % - 24.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Ferrari Aktie. Mit einer Performance von +4,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ferrari Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 316,70€, mit einem Plus von +4,19 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Ferrari Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,83 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um +1,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,42 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,63 % 1 Monat +6,47 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr -36,68 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,28 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,80 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,56 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +1,40 %. Stellantis legt um +2,15 % zu

