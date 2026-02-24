    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Die Anthropic-Rally: Wenn der KI-Wolf die Schafe beruhigt..!

    Das zumindest ist das, was heute on Anthropic gespielt wird nach dem Motto: "wir sind hier, um euch zu helfen, nicht um euch weh zu tun"

    Die heutige Anthropic-Konferenz sorgt an der Wall Street für Aufatmen: der KI-Wolf Anthropic versicherte den Schafen, dass er sie nicht fressen werde! Das zumindest ist das, was heute on Anthropic gespielt wird nach dem Motto: "wir sind hier, um euch zu helfen, nicht um euch weh zu tun". Nur leider stimmt das sehr wahrscheinlich nicht - aber nach der "KI-Panik" der letzten Tage vor allem bei Software-Aktien klammert man sich gerne an diesen Strohhalm und glaubt dem Wolf gerne! Zumal eine technische Gegenreaktion aufgrund der Überverkauftheit mancher Sektoren fällig war. Aber die disruptive Dynamik durch KI wird nicht verschwinden - was auch immer Anthropic behauptet. Wird Trump den Iran zeitnah angreifen?

    Hinweise aus Video:

    1. Tariftreuegesetz kommt: Staat mit planwirtschaftlicher Lohnvorgabe für Privatunternehmen

    2. Citrini-Bericht über KI-Disruption erschüttert Aktien

     

    Das Video "Die Anthropic-Rally: Wenn der KI-Wolf die Schafe beruhigt..! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
