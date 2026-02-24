Nvidia auf Rekordkurs: Auf diese Earnings wartet die Wall Street gespannt

Für das vierte Quartal erwartet er einen Umsatz von 68 Milliarden US-Dollar – das liegt 5 Prozent über der Unternehmensprognose und 70 Prozent über dem Vorjahreswert.Die Nachfrage nach AI-GPUs bleibe intakt, während neue Server-CPUs das zukünftige Wachstum anheizen könnten. Das HSBC-Kursziel liegt mit saftigen 310 US-Dollar rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Der Halbleiter-Gigant, mit 4,7 Billionen US-Dollar immer noch wertvollster Konzern der Welt, erwartet starke Ergebnisse für das vierte Quartal. Analyst Frank Lee von der Investmentbank HSBC hat sich die Lage vor den Earnings genauer angesehen.

Am Tag vor den Earnings hält sich die Aktie bei rund 192 US-Dollar und damit gut 10 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem vergangenen Oktober. Seit Anfang des Jahres steht für den Anlegerliebling gerade einmal ein Plus von 3 Prozent auf dem Kurszettel.

Besonders hervorzuheben ist die anhaltend starke Nachfrage nach Nvidias GPUs, trotz Diskussionen über mögliche kostengünstigere Alternativen, wie die Tensor Processing Units (TPUs) von Google. Das Unternehmen sieht weiterhin eine dominierende Stellung der GPUs im Budget der Hyperscaler, insbesondere im Hinblick auf die stark steigenden Speicherpreise, die auch in den Schätzungen für 2026 einen Anstieg von 31 Prozent in den Ausgaben für Hyperscaler widerspiegeln.

Ein potenzieller neuer Wachstumsbereich für Nvidia könnte in der Server-CPU-Technologie liegen. Erst kürzlich wurde eine strategische Partnerschaft mit Meta bekannt gegeben, die den Einsatz von Nvidias Grace CPUs in großem Maßstab in Rechenzentren umfasst. Es wird erwartet, dass dieser Schritt zu weiteren Partnerschaften führen könnte, was ein potenzielles Upside für die Datacenter-Umsatzschätzungen darstellt. Allerdings hät der Analyst es noch für zu früh, diese Entwicklung in die Schätzungen einzubeziehen.

Fazit:

Die Erwartungen des Marktes an die Nvidia-Earnings haben sich in den vergangenen Quartalen deutlich normalisiert. Früher konnte Nvidia die Erwartungen der Wall Street massiv übertreffen und damit eine wahre Euphoriewelle lostreten. Heute sind die Erwartungen der Analysten besser an die astronomischen Summen und zweistelligen Wachstumsraten angepasst, dass selbst ein "Rekordquartal" oft nur noch das liefert, was ohnehin schon eingepreist ist. Ein moderater Übertreffer sorgt nicht mehr für Kurssprünge von 10–15 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 163,6EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 20:56 Uhr) gehandelt.





