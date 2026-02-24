JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns stehe im Einklang mit der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 17,65EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 164
Kursziel alt: 164
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 164
Kursziel alt: 164
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte