JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns stehe im Einklang mit der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 17,65EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 164

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

