    Continental Aktie startet durch - 24.02.2026

    Am 24.02.2026 ist die Continental Aktie, bisher, um +4,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

    Continental Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,01 % konnte die Continental Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Continental Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,14, mit einem Plus von +4,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Continental über einen Zuwachs von +19,21 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Continental Aktie damit um +2,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Continental auf +10,64 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    Continental Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,52 %
    1 Monat +12,43 %
    3 Monate +19,21 %
    1 Jahr +5,26 %

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,04 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Aktien zünden Rallye: TecDAX und US-Börsen lassen DAX zurück


    Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben: Während der DAX nur leicht vorrückt, sorgen TecDAX und US-Indizes für deutlich mehr Schwung im heutigen Handel.

    Dax lässt geringfügig nach - Autohersteller im Aufwind


    Am Dienstag hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.986 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss."Die …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,73 %.

    Continental Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Continental

    +4,22 %
    +2,60 %
    +12,51 %
    +19,30 %
    +5,26 %
    +5,83 %
    -31,61 %
    -55,56 %
    +1.551,82 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900



