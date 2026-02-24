    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Almonty Industries Aktie mit starker Tagesperformance - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher um +9,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Almonty Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +9,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Almonty Industries Aktie. Nach einem Plus von +4,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,320. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Almonty Industries über einen Zuwachs von +199,79 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +23,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Almonty Industries bisher ein Plus von +84,99 %.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,22 %
    1 Monat +46,87 %
    3 Monate +199,79 %
    1 Jahr +418,64 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursverlauf und die Bewertung von Almonty Industries. Fundamentale Impulse ergeben sich aus der IIF 2026, wo Almonty als wichtiger Anbieter kritischer Mineralien hervorgehoben wird, was auf Nachfrage in der Rohstoff- und Dekarbonisierungsagenda verweist. Charttechnisch wird von einem dynamischen Ausbruch mit hohem Volumen berichtet. Langfristig diskutieren einige Nutzer ein Kursziel von ca. 40–50 €, andere warnen vor weiterer Volatilität.

    Es gibt 279 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

    Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,73 %.

    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    +11,76 %
    +22,29 %
    +54,76 %
    +199,33 %
    +1.101,65 %
    +2.693,47 %
    +2.063,69 %
    +1.259,42 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



