Almonty Industries Aktie mit starker Tagesperformance - 24.02.2026

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Almonty Industries über einen Zuwachs von +199,79 % freuen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +9,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Almonty Industries Aktie und notiert bei 14,320€.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +23,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Almonty Industries bisher ein Plus von +84,99 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,22 % 1 Monat +46,87 % 3 Monate +199,79 % 1 Jahr +418,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursverlauf und die Bewertung von Almonty Industries. Fundamentale Impulse ergeben sich aus der IIF 2026, wo Almonty als wichtiger Anbieter kritischer Mineralien hervorgehoben wird, was auf Nachfrage in der Rohstoff- und Dekarbonisierungsagenda verweist. Charttechnisch wird von einem dynamischen Ausbruch mit hohem Volumen berichtet. Langfristig diskutieren einige Nutzer ein Kursziel von ca. 40–50 €, andere warnen vor weiterer Volatilität.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 279 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Mrd. € wert.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - February 24, 2026) - Couloir Capital is pleased to announce that it has updated its research coverage on Almonty Industries Inc. (TSX: AII) (NASDAQ: ALM) (ASX: AII) (FSE: ALI1).

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,73 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.