HENSOLDT Aktie schwach im Handel - 24.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -2,45 % auf 79,50€. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,78 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,15 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +10,71 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,68 % 1 Monat -7,15 % 3 Monate +14,78 % 1 Jahr +68,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Hensoldt. Trotz positiver Zahlen besteht Unsicherheit, ob dies zu Kurssteigerungen reicht. Short-Positionen und deren Glattstellung werden diskutiert. Partnerschaften und KI‑gestützte Systemlösungen gelten als Wachstumsweg; Analysten bewerten die Aktie positiv. Der Auftragsbestand wird mit Milliarden angegeben. Kursziele liegen im Bereich 90–110 EUR; 150 EUR wird als mögliches Ziel genannt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,16 Mrd. € wert.

EQS-News: HENSOLDT AG / Key word(s): Personnel HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's contract until end of 2031 24.02.2026 / 18:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's …

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Personalie HENSOLDT verlängert Vertrag von CEO Oliver Dörre bis Ende 2031 24.02.2026 / 18:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HENSOLDT verlängert Vertrag …

Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im TecDAX.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.