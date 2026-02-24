Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 1
Performance 1M: -21,42 %
Performance 1M: -21,42 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 2
Performance 1M: -20,40 %
Performance 1M: -20,40 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 3
Performance 1M: +3,46 %
Performance 1M: +3,46 %
IBM
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 4
Performance 1M: -22,22 %
Performance 1M: -22,22 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 5
Performance 1M: +21,53 %
Performance 1M: +21,53 %
Apple
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: +8,33 %
Performance 1M: +8,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte