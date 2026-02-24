Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +10,74 %
Tagesperformance: +10,74 %
Platz 1
Performance 1M: -34,04 %
Performance 1M: -34,04 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,46 %
Tagesperformance: +8,46 %
Platz 2
Performance 1M: -23,87 %
Performance 1M: -23,87 %
Intel
Tagesperformance: +6,45 %
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 3
Performance 1M: -2,57 %
Performance 1M: -2,57 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,59 %
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 4
Performance 1M: +8,76 %
Performance 1M: +8,76 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,80 %
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 5
Performance 1M: -16,25 %
Performance 1M: -16,25 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 6
Performance 1M: -10,11 %
Performance 1M: -10,11 %
Zscaler
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 7
Performance 1M: -31,65 %
Performance 1M: -31,65 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 8
Performance 1M: -30,49 %
Performance 1M: -30,49 %
Synopsys
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 9
Performance 1M: -15,61 %
Performance 1M: -15,61 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 10
Performance 1M: -19,27 %
Performance 1M: -19,27 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 11
Performance 1M: -11,22 %
Performance 1M: -11,22 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 12
Performance 1M: -22,85 %
Performance 1M: -22,85 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 13
Performance 1M: +13,23 %
Performance 1M: +13,23 %
Western Digital
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 14
Performance 1M: +20,31 %
Performance 1M: +20,31 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 15
Performance 1M: -8,91 %
Performance 1M: -8,91 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 16
Performance 1M: -48,18 %
Performance 1M: -48,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Atlassian Registered (A)
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Atlassian (A) ist gemischt. KI-begründete Kosten- und Umsatzrisiken stehen Buybacks und Kostensenkungen gegenüber; Langfristig sehen einige Gewinnchancen. Beitrag 3 nennt 71 USD als aktuelles Niveau; Beitrag 4 warnt vor unrealistischen Wachstumserwartungen; Beitrag 5 betont, dass B2B-Software nicht tot ist. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Angabe vorhanden.
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 17
Performance 1M: +13,86 %
Performance 1M: +13,86 %
Adobe
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 18
Performance 1M: -17,37 %
Performance 1M: -17,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Adobe ist gemischt. In den letzten 14 Tagen wird ein ca. -4% Rückgang um die 250$ diskutiert; 235$ wird als Ziel genannt. Fundamentale Nutzung bleibt stark (Dokumentenmanagement, Signaturen, PDFs). RSI wird als überverkauft beschrieben. Sicht reicht von vorsichtigem Kauf bis zu negativer Grundstimmung wegen KI-Ersatz und Patenten.
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 19
Performance 1M: +10,16 %
Performance 1M: +10,16 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 20
Performance 1M: -26,68 %
Performance 1M: -26,68 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 21
Performance 1M: +12,41 %
Performance 1M: +12,41 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 22
Performance 1M: +14,83 %
Performance 1M: +14,83 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 23
Performance 1M: +19,09 %
Performance 1M: +19,09 %
