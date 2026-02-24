Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,56 %
Platz 1
Performance 1M: -23,87 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: -7,53 %
Platz 2
Performance 1M: -5,44 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +6,97 %
Platz 3
Performance 1M: +1,93 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -6,41 %
Platz 4
Performance 1M: -22,13 %
Intel
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 5
Performance 1M: -2,57 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 6
Performance 1M: -22,43 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 7
Performance 1M: -33,35 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 8
Performance 1M: +10,11 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 9
Performance 1M: +8,76 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 10
Performance 1M: +44,09 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 11
Performance 1M: -6,33 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 12
Performance 1M: +45,61 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 13
Performance 1M: +34,38 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 14
Performance 1M: -15,19 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 15
Performance 1M: -30,03 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 16
Performance 1M: -16,25 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 17
Performance 1M: +0,46 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 18
Performance 1M: +6,70 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 19
Performance 1M: -6,95 %
Corning
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 20
Performance 1M: +66,32 %
Te Connectivity
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 21
Performance 1M: +8,18 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 22
Performance 1M: -10,11 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 23
Performance 1M: -20,17 %
Humana
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 24
Performance 1M: -31,45 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 25
Performance 1M: -30,49 %
CVS Health
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 26
Performance 1M: -6,61 %
Western Digital
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 27
Performance 1M: +20,31 %
Resmed
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 28
Performance 1M: +3,70 %
Centene
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 29
Performance 1M: -5,23 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 30
Performance 1M: -20,40 %
ONEOK
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 31
Performance 1M: +9,29 %
Elevance Health
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 32
Performance 1M: -9,09 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 33
Performance 1M: +14,83 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 34
Performance 1M: -10,68 %
Baxter International
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 35
Performance 1M: +7,45 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 36
Performance 1M: +19,09 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 37
Performance 1M: +3,69 %
Nucor
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 38
Performance 1M: -0,76 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 39
Performance 1M: +8,51 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 40
Performance 1M: +5,07 %
