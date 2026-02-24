Deutlicher Kurssprung bei der Wolters Kluwer Aktie - 24.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Sie steigt um +5,10 % auf 63,23€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wolters Kluwer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,23€, mit einem Plus von +5,10 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Der heutige Anstieg bei Wolters Kluwer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -36,03 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -5,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wolters Kluwer auf -33,64 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,13 % 1 Monat -30,53 % 3 Monate -36,03 % 1 Jahr -65,58 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,65 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 24.02.2026 im E-Stoxx 50.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey erwartet 2026 wieder ein recht stabiles Jahr beim Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem …

PRESS RELEASE Share Buyback Transaction Details February 19 – February 23, 2026 Alphen aan den Rijn – February 24, 2026 - Wolters Kluwer (Euronext: WKL), a global leader in professional information …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,86 %.

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.