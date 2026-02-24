AKTIE IM FOKUS
Paypal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen
- Paypal-Aktien springen wegen Kaufgerüchten nun
- Kurs +7,6% auf 47,40 USD; Anstieg am Dienstag.
- Stripe prüft teilw./voll Übernahme; noch früh.
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Paypal haben aufgrund von fortgesetzten Übernahmespekulationen ihren jüngsten Erholungskurs am Dienstag mit einem weiteren Kurssprung fortgesetzt. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen zuletzt um 7,6 Prozent auf 47,40 US-Dollar, nachdem sie bereits am Vortag getrieben von Hoffnungen auf den Kauf durch ein anderes Unternehmen um knapp 6 Prozent zugelegt hatten.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Zahlungsabwickler Stripe die vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal. Die Beratungen darüber befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Ein Vertreter von Stripe habe eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es weiter./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,93 % und einem Kurs von 40,11 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +18,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,77 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 36,93 Mrd..
PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Meiner Meinung nach wird bei der Einschätzung von Paypal ein Denkfehler begangen:
Braintree (wächst!) macht ca. 1.3Mrd USD Umsatz (von Paypal insgesamt 33Mrd USD!). Vergleicht man mit anderen Zahlungsabwickler wie Adyen kommt man mit einem Umsatz Bewertungsmultiple auf irgendwo zwischen 13-20Mrd USD. Nehmen wir mal 15Mrd an.
Venmo (wächst!) macht 1.7Mrd USD Umsatz. Nimmt man auch hier ein konservatives Umsatz Multiple kann man einen Kaufwert von 17 Mrd ansetzen.
Also die beiden (wachsenden) Geschäftsfelder sind min. 32Mrd USD Dollar Wert wolle man Paypal aufspalten (nicht einfach aber auch nicht unmöglich).
Sprich, die knapp 30Mrd (!) Umsatz und entsprechende Profits die (noch) von Paypal branded checkout inkl. BNPL (BNPL stark wachsend!) umgesetzt werden bepreist der Mart aktuell mit 5Mrd USD (Marktkapitalisierung 37Mrd - Venmo 17 - Braintree 15). PayPal Ads, wenn auch aktuell noch winzig dürfte ebenfalls noch was Wert sein angesichts der Datenmenge und Nurzer-IDs die Paypal besitzt. Daran sieht man wie absolut aberwitzig die Bewertung aktuell von Paypal insgesamt und wie hoch der Konglomeratsabschlag ist.
Nettoschulden gibt es keine, was ein großes Problem von AOL war - hier im Forum wurde ja der Vergleich gezogen. Und anders als Yahoo damals hat Paypal mit Braintree und Venmo weiterhin noch zwei Geschäftseinheiten die wachsen. Auch wenn Venmo vermutlich bereits seine beste Zeit hinter sich hat (Stichwort Zelle und andere Konkurrenz).
Ich denke also weiterhin, Lores wird es nun mit der Brechstange versuchen branded checkout wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Fall wir nochmals Wachstum bei branded sehen sollten wird der Kurs durch die Decke gehen (und Lores fürstlich entlohnt über seine Aktienoptionen). Stellt sich aber in 1-2 Jahren heraus, dass es nicht funktioniert wird es Paypal als two sided network nicht mehr geben und die Werte für die Aktionäre über carve-outs gehoben.
Solange Braintree (wieder) und Venmo (weiter) wachsen kann ich mit meiner Investition hier gut schlafen. Auch wenn ich zugeben muss, dass es (noch) kein Lohnenswertes invest war.
Sollte der Kurs trotz der aktuell irrwitzigen Bewertung nochmals nachgeben und die Marktkapitalisierung auf ~30-32Mrd USD fallen, der Kurs also Richtung 30 USD gehen kaufe ich an dem Punk nochmals nach.
Ach - und die Dividendenrendite obwohl aktuell nur ~10% (!!) des Gewinns ausgeschüttet werden liegt bereits bei 1,4%. Die Bewertung ist verrückt :)