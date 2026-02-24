    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    AKTIE IM FOKUS

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paypal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen

    Für Sie zusammengefasst
    • Paypal-Aktien springen wegen Kaufgerüchten nun
    • Kurs +7,6% auf 47,40 USD; Anstieg am Dienstag.
    • Stripe prüft teilw./voll Übernahme; noch früh.
    AKTIE IM FOKUS - Paypal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen
    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Paypal haben aufgrund von fortgesetzten Übernahmespekulationen ihren jüngsten Erholungskurs am Dienstag mit einem weiteren Kurssprung fortgesetzt. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen zuletzt um 7,6 Prozent auf 47,40 US-Dollar, nachdem sie bereits am Vortag getrieben von Hoffnungen auf den Kauf durch ein anderes Unternehmen um knapp 6 Prozent zugelegt hatten.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Zahlungsabwickler Stripe die vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal. Die Beratungen darüber befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Ein Vertreter von Stripe habe eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es weiter./edh/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings!
    Short
    47,32€
    Basispreis
    0,07
    Ask
    × 12,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    43,15€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 10,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    PayPal

    +7,00 %
    +18,45 %
    -21,77 %
    -29,09 %
    -47,81 %
    -47,32 %
    -82,74 %
    +13,29 %
    +31,72 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,93 % und einem Kurs von 40,11 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +18,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 36,93 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PayPal. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen nach Bloomberg-Berichten über Übernahmeinteresse an PayPal und einen kurzzeitigen Handelsstopp. Diskutiert werden potenzielle Käufer (JPMorgan, Alibaba, Elon Musk), mögliche Übernahmepreise/Aufgeld, Unterbewertung (niedriges KGV), Rückkäufe, Short-Squeeze-Potenzial sowie fundamentale Kennzahlen wie Cashflow.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Paypal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen Die Aktien von Paypal haben aufgrund von fortgesetzten Übernahmespekulationen ihren jüngsten Erholungskurs am Dienstag mit einem weiteren Kurssprung fortgesetzt. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen zuletzt um 7,6 Prozent auf 47,40 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     